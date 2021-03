China e Irán sellan su alianza con un pacto de cooperación de 25 años

China e Irán sellaron hoy en Teherán su estratégica alianza con la firma de un acuerdo de cooperación económica con una duración de 25 años, en un momento en el que ambos países mantienen elevadas tensiones con Estados Unidos.

El documento fue rubricado por los ministros de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, y de China, Wang Yi, quien se encuentra de visita en Teherán en el marco de una gira por Oriente Medio.

Aunque no han trascendido detalles del mismo, el pacto prevé a grandes rasgos inversiones chinas de alrededor de 400.000 millones de dólares en los sectores iraníes de la energía y las infraestructuras, según los medios estatales de Irán.

A cambio, Teherán, gran productor de hidrocarburos que está muy golpeado por las sanciones estadounidenses, garantiza a Pekín un suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos.

Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.



Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv