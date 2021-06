Christina Aguilera apoya a Britney Spears en medio de su problema legal

Britney Spears vive una pesadilla judicial por su tutela legal y Christina Aguilera, otra diva de la música e ícono de los primeros años del siglo pasado se pronunció al respecto.

Christina Aguilera publicó un comunicado en el que detalla l que para ella es una lista de injusticias que se comete con respecto al caso de Spears quien está atada al control prácticamente total, de su padre sobre sus asuntos personales.

“Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su sistema reproductivo, sobre su privacidad, su espacio y su proceso de curación, así como sobre su propia felicidad», ha manifestado Christina en referencia a prohibiciones tan sorprendentes e indignantes, confesadas por la propia Britney la semana pasada, como la de tener más hijos, para lo que fue forzada a colocarse un DIU”, publica el portal de noticias Yahoo.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3