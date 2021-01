Chuck Norris no estuvo en el asalto al Capitolio, aclara su manager

0 0

Chuck Norris no estuvo presente en el asalto fatal de la semana pasada al Capitolio estadounidense, afirma el manager del actor de “Walker, Texas Ranger”.

Una foto de un hombre parecido a Norris aparentemente con un miembro del motín comenzó a ser tendencia en internet. “Este no es Chuck Norris”, dijo el manager del actor, Erik Kritzer, el martes a The Associated Press.

“Chuck permanece en su rancho en Texas, donde ha estado con su familia”, dijo Kritzer. Admitió que el hombre de la foto guarda cierta semejanza con Norris, pero dijo que “Chuck es mucho más guapo”.

“Walker, Texas Ranger”, en la que Norris interpretó al policía Cordell Walker, se transmitió por CBS de 1993 al 2001. En 2016, el actor anunció su apoyo al presidente Donald Trump.

La polémica alrededor del actor se disparó porque al parecer uno de los asistentes a los ataques en el Capitolio, en Estados Unidos, se parecía mucho a Chuck y por esta razón su manager se vio obligado a aclarar la situación.

Además el popular actor es el protagonista de memes y de toda una historia que sostiene que es indestructible y que ni siquiera el coronavirus se atreve a retarlo, su poderío como personaje de acción es reconocido por varias generaciones, pues ha trascendido en ese relato a través de redes sociales que aglutinan a público de distintas edades.