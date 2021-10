Científico crea el primer condón para uso de hombres y mujeres

La ciencia no para de desarrollar investigaciones en pro del bienestar de la población humana. Y en cuanto a reproducción sexual este año ha dado un paso gigantesco en beneficio de miles.

Luego de una ardua investigación y meses de trabajo, el ginecólogo John Tang Ing Chinh (Malasia) creó el primer condón unisex del mundo, es decir, que puede ser utilizada tanto por mujeres como hombres.

«Es común solo que con una cubierta adhesiva que se adhiere a la vagina o al pene y al mismo tiempo protege la zona adyacente al órgano sexual», expresó su creador.

El condón está fabricado con materiales médicos que se utilizan como vendaje para lesiones y otras heridas. También cuenta con una cubierta adhesivas para las partes íntimas de ambos sexos.

Ing Ching expresó sobre su creación que se le ocurrió luego de identificar la alta tasa de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que hay en su país.

