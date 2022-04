Científico de la Nasa alerta sobre el «colapso de la Tierra»

Peter Kalmus, científico climático del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, ha iniciado una campaña para alerta y luchar contra el «colpaso de la Tierra».

El científico protestó el 6 de abril en una sucursal del banco Chase, subsidiaria de JP Morgan Chase, en la ciudad de Los Ángeles, junto a varios colegas para alertar sobre una «catástrofe mundial». Lugar donde fue arrestado.

«Estoy aquí porque no se escucha a los científicos. Estoy dispuesto a arriesgarme por este precioso planeta, por mis hijos. Hemos tratado de advertirles durante décadas. Nos dirigimos a una maldita catástrofe (…) Vamos a perderlo todo. Y no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando», acentuó Kalmus en su mensaje.

A growing number of scientists are willing to risk arrest in a desperate bid to get leaders to act on the climate crisis. Listen to climate scientist Peter Kalmus @ClimateHuman choke up as he and others at @ScientistRebel1 block an entrance to @Chase in LA today.📷 via organizers pic.twitter.com/60qPe7RFuj — Catrin Einhorn (@CatrinEinhorn) April 6, 2022

Actualmente, el empleado de la NASA está en libertad, sin embargo, su lucha para frenar el «colapso de la Tierra» ha copado su cuenta de Twitter.

Kalmus ha señalando que todavía «no es demasiado tarde» para cambiar la situación que enfrenta el planeta. ¡Ahora es el mejor momento para empujar! El movimiento finalmente está comenzando a generalizarse», señaló el científico.

Folks it's not "too late" to stop Earth breakdown. Now is the best time to push! The movement is finally starting to go mainstream. Fight for every fraction of a degree — Peter Kalmus (@ClimateHuman) April 14, 2022

REBELIÓN DE LOS CIENTÍFICOS

La meta de Peter es alcanzar 200.000 seguidores en Twitter para «ayudar a amplificar la rebelión de los científicos».

As a climate scientist who risked arrest last week to save our planet, I am trying to get the word out into the mainstream as quickly as possible. Would you help me get to 200K followers to help amplify the scientist rebellion? We need all the help we can get! — Peter Kalmus (@ClimateHuman) April 15, 2022

El científico publicó varios artículos en el diario británico The Guardian desde 2017 para alertar sobre los problemas a los que la humanidad se enfrenta. Su último material, titulado «Los científicos del clima están desesperados: lloramos, suplicamos y somos arrestados» data del 6 de abril, cuandolo detuvieron.

«Preferiría estar con mi familia y hacer ciencia. Pero me siento moralmente obligado a dar la alarma (…) Me di cuenta de que los hechos por sí solos no persuadían a los líderes mundiales para que tomaran medidas», señala el texto.