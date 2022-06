Un grupo de científicos chinos informó que el gigantesco Telescopio Esférico de 500 Metros de Apertura (FAST, por sus siglas en inglés) detectó «varios casos de posibles rastros tecnológicos y de civilizaciones extraterrestres».

En la publicación, que fue divulgado por el periódico Science and Technology Daily, se indica que el «Sky Eye», como se conoce el radiotelescopio, localizó «varias señales electromagnéticas de banda estrecha diferentes de las anteriormente identificadas».

Además, detallaron que hasta el momento se han identificado al menos dos conjuntos de señales sospechosas atribuidas a civilizaciones extraterrestres. La una se detectó por primera vez en 2019, mientras que la otra en este año.

No obstante, los científicos creen las señales detectadas también podrían ser interferencias radiales. «La posibilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio también es muy alta, y hay que seguir confirmándola y descartarla», declaró Zhang Tongjie, el cosmólogo a cargo de la investigación.

Tongjie, quien es apodado como el «mejor cazador de alienígenas de China», dijo que después de más de 60 años de exploración incesante la vida exterior la tierra se descubrió. Y advirtió que el descubrimiento final y la confirmación de vida inteligente extraterrestre también vendrán pronto.

«El Sky Eye de China repetirá las observaciones de las señales sospechosas ya descubiertas para seguir examinando y detectando otras nuevas. Esperamos que sea el primero en descubrir y confirmar la existencia de civilizaciones extraterrestres», agregó.

El objeto de observación espacial FAST, ubicado en la provincia de Guizhou, es el radiotelescopio de apertura más grande y sensible del mundo.

En septiembre de 2020, «Sky Eye» lanzó oficialmente la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Los métodos de búsqueda son principalmente observaciones sincrónicas de estudios del cielo y observaciones de objetivos de exoplanetas.

a chinese state media outlet reported the country’s ‘sky eye’ telescope possibly found traces of signals from alien life

unclear whether xi will force them into lockdown upon arrival pic.twitter.com/VZ9Vvfkjuy