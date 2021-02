Científicos clonaron a un hurón en peligro de extinción

Investigadores de la empresa privada de clonación ViaGen Pets and Equine lograron clonar a un pequeño hurón de patas negras.

El hurón patas negras es el único de su especie que es endémico de América y su existencia está en peligro, pues, según los expertos, solo hay entre 400 y 500 ejemplares.

Los científicos trabajaron junto a personal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el San Diego Zoo Global y el grupo de conservación biotecnológica Revive and Restore, quienes trabajaron con células conservadas desde los años 80 del siglo pasado, década cuando el hurón de nombre Willa, de quien extrajeron las células, murió.

A partir de estas células es que los científicos lograron que naciera un ejemplar clonado al que bautizaron como Elizabeth Ann.

Welcome, Elizabeth Ann! This cloned Black-footed Ferret is now the most genetically valuable of her species. Read the press release about this major milestone for conservation https://t.co/ApFcwbH6ml due to our partnership with @frozenzoo @usfwsnews @ViaGenPets_ pic.twitter.com/gIze2XkwNR