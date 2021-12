Científicos inventan los primeros robots que se auto-reproducen

Investigadores de la Universidad de Vermont han permitido que nuevas formas de vida llamadas “Xenobots” se auto-repliquen.

Desde los albores de los tiempos, cualquier reproducción propia o sexual en la Tierra ha consistido en una progenie que crece dentro o sobre el cuerpo del organismo.

Sin embargo, los investigadores dirigidos por la Universidad de Vermont han orquestado la primera autorreplicación realizada por un robot viviente, y es algo que el mundo de la ciencia nunca antes había visto.

“La gente ha pensado durante bastante tiempo que hemos descubierto todas las formas en que la vida puede reproducirse o replicarse. Pero esto es algo que nunca antes se había observado”, dijo a The Sun el coautor Douglas Blackiston, científico principal de la Universidad de Tufts.

El equipo de científicos creó inicialmente los Xenobots, que son los primeros robots vivos, en 2020.

They can swim, they can think, & now – they can replicate themselves. Xenobots 3.0, created by @drmichaellevin, @DoctorJosh, @Kriegmerica, and @DougBlackiston, can assemble offspring from hundreds of free-floating stem cells, a behavior never seen before.https://t.co/1Coi92yfYe