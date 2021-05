Luego de un mes de Paro Nacional en Colombia, las cifras oficiales de los desaparecidos se contradicen con las que manejan organizaciones sociales. Esto mientras el gobierno de Iván Duque sigue sin poder establecer acuerdos con los representantes de las movilizaciones ni con la sociedad civil.

La Fiscalía colombiana asegura continua con la búsqueda de 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas. Por su parte, la ONG Indepaz dice haber logrado consolidar «un listado de 346 nombres de personas desaparecidas» reportadas directamente a su entidad.

En este contexto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) instó a no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas. Aclaró que se deben evitar expresiones como ‘persona no localizada’, pues «al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional” para la protección de las personas.

A nivel internacional, Estados Unidos ‘animó’ el pasado lunes al Gobierno colombiano a localizar a los desaparecidos durante las protestas de las últimas semanas «tan pronto como sea posible». El gobierno de Duque dijo que se deben esperar a las investigaciones internas antes de autorizar las visitas solicitadas OEA y la CIDH.

Fuente | Deustche Welle/AP