#5AñosDeImpunidad. Con este hashtag, familiares y amigos recuerdan a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de Diario El Comercio. Este domingo 26 de marzo de 2023 se cumplen cinco años de su secuestro y posterior asesinato; y con esto, el mismo tiempo de una lucha que surgió con otro hashtag: #NosFaltan3.

A ella se unieron otras víctimas de la impunidad para crear una plataforma que contiene luchas por diferentes causas. El colectivo Nos Faltan 3 sostiene que se trata de un logro del mismo equipo de El Comercio, que durante años investigó y dio a conocer casos de personas desaparecidas o víctimas de injusticias.

A los familiares de Javier, Paúl y Efraín se unió Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido en 2013. También Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio en la Escuela Superior de Policía, en 2022.

Lea también:

También se unió la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). Y otras organizaciones como Inredh (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) y el Comité de Lucha contra la violencia, los feminicidios y las desapariciones (Covidefem).

“Las víctimas del Estado ecuatoriano, nos unimos en un solo puño para recordarle al país que nos faltan todas y todos, que seguimos en resistencia y no nos cansaremos nunca hasta que haya memoria, verdad, justicia y reparación para nuestros seres queridos y para la sociedad en sí”, escribió Alexandra Córdova en la descripción del video titulado ‘Víctimas del Estado’.

Los familiares de las víctimas aseguran que no tienen respuestas de las autoridades ni resultados de las investigaciones. Por esta razón exigen al Estado el tratamiento íntegro de los casos.

Acciones por los cinco años

La organización Periodistas Sin Cadenas realizará, a las 19:00 de este domingo, un conversatorio para tratar este tema. Contará con la intervención de Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); Leonardo Laso, exsecretario de Comunicación, y Paula Saucedo, oficial del programa de protección de Artículo 19 de México.

Asimismo, el colectivo Nos Faltan 3 realizará una marcha fúnebre y una rueda de prensa, el lunes 27 de marzo, a las 10:00, en la Plaza Grande del Centro Histórico de Quito.

El secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín

El 26 de marzo de 2018, el equipo periodístico fue secuestrado y posteriormente asesinado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el sector de Mataje, en la frontera norte.

Javier, Paúl y Efraín llegaron a esa zona para realizar una investigación sobre los atentados ocurridos en la frontera norte de Ecuador por parte de grupos armados.

En la mañana de aquel día, luego de llegar a Mataje, fueron secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. El 3 de abril de 2018 se hizo público un vídeo de 22 segundos en el que el equipo periodístico hacía peticiones al entonces presidente, Lenín Moreno. Los secuestradores querían intercambiarlos por miembros de su organización, que se encontraban presos en Ecuador. Además se pedía la anulación del convenio antiterrorista que existe entre Ecuador y Colombia.

Pasadas las 12:40 del viernes 13 de abril, el expresidente Lenín Moreno confirmó el asesinato del equipo periodístico. Los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, a las 09:50 del miércoles 27 de junio del 2018, en un avión de las Fuerzas Armadas que trasladó los féretros desde Colombia.

Las investigaciones no avanzan

Cinco años después, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, aseguró que no hay avance en las investigaciones y que el caso continúa en etapa de indagación. Además señala que los cuatro fiscales que han pasado por el caso dicen que si no se desclasifica la información del caso no pueden avanzar. Actualmente, señala Rivas, el caso está a cargo de la fiscal Johanna Moncayo.

El hermano de Paúl cuenta que hace más de un año y medio dejó de ir a la Fiscalía, justamente para evidenciar cómo esa institución “no ha querido hacer su trabajo y solamente ha dependido de lo que nosotros podamos pedir o hacer y eso no es parte de la investigación”.

La Fiscalía, enfatiza el hermano del fotógrafo asesinado, es la que debe liderar la investigación “y no esperar que las familias les indiquemos qué es lo que ellos deben hacer».

También en Teleamazonas: