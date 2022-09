Joven gasta 50 mil dólares en cirugías para parecerse a Marilyn Monroe

Serena Smith ha soñado tanto con parecerse a Marilyn Monroe que desde adolescente se ha practicado cirugías plásticas para cambiar su apariencia física.

Tanto así que dice que ya ha gastado unos $50,000 en los procedimientos.

«Tener una cirugía me hace sentir empoderada, me encanta que podamos crearnos a nosotros mismos para ser quienes queramos», dijo la joven de 23 años, según el diario New York Post.

«Tener la visión en mi cabeza de cómo me veo cobrando vida es extremadamente satisfactorio».

Smith se hizo su primera cirugía de senos en diciembre de 2016, con solo 18 años, pagando por ello más de $ 7,500.

Luego se sometió a una rinoplastia que costó $11,000 para adquirir una «nariz de Hollywood», y con frecuencia se somete a procedimientos menos invasivos como botox y rellenos en los labios.

Operaciones

Lo último que la joven se hizo fue un levantamiento de glúteos o BBL, quizás unas de los cirugías más arriesgadas, que consiste en extraer grasa de áreas como el estómago o la espalda mediante una liposucción y trasplantarla a los glúteos y las caderas.

«Estoy muy contenta con los resultados, creo que resultaron geniales, la cirugía cambió por completo las proporciones de mi cuerpo y me dio el aspecto más curvilíneo que buscaba», dijo.

«La recuperación de este procedimiento es muy intensa, definitivamente la más dura hasta el momento. Tienes que usar una prenda de compresión las 23 horas del día durante dos meses y puede ser bastante incómodo», añadió.

Smith ha dicho que nunca dejará de operarse, ya que es algo que le trae felicidad a pesar de las críticas que recibe a diario.

«Nunca dejaré de operarme. Una vez que complete todo lo que me gustaría hacer y esté satisfecho, estaré feliz y contenta, pero una vez que comience a envejecer, se trata de mantenimiento y de mantener ese aspecto juvenil», sostuvo.

