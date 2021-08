Un tremendo gesto de humanidad circula a través de redes sociales. Se trata del rescate de un ciudadano a un hombre en silla de ruedas que habría caído a las rieles del metro de Nueva York (EEUU).

En el video se ve cómo un hombre salta del andén para ayudar a otro que, aparentemente por accidente, habría caído a la vía con su silla de ruedas. Las demás personas que estaban allí se apresuran a ayudar a los dos civiles antes de que llegue el tren.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH