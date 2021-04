Clásicos de cuna

Las mejores piezas musicales para el público más exigente de todos: los recién nacidos.

Cuando se trata de música, no hay público más exigente que los recién nacidos: tiene que estar al volumen ideal, no puede haber una armonía fuera de lugar, tienen un gusto por los acordes más sencillos y calmados; el rock no los deja dormir y el pop los asusta, pero tienen un oído exquisito para las mejores melodías de la música clásica.

¡Y por supuesto que está en el interés de los padres satisfacer un gusto musical tan complejo! Si no, prepárense para una tarde llena de llantos.

Canciones de cuna

Por eso hemos armado una playlist que está lista para complacer al bebé más exigente y de gusto más refinado. Una selección con las mejores piezas clásicas que pueden traer paz y tranquilidad al corazón de un adulto, y que son una gentil canción de cuna en los oídos de cualquier recién nacido.

Desde interpretaciones de clásicos del cine como Somewhere over the rainbow , hasta piezas escritas por maestros como es el caso de el Berceuse de Frederic Chopin, esta lista es la herramienta perfecta para todo padre a la hora de la siesta.

¿Qué espera para traerle dulces sueños a su hijo con estas cautivadoras melodías?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.