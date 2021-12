Claudia Garzón comenta sobre estrategias de pacificación en cárceles

La psicóloga Claudia Garzón, experta en temas de administración penitenciaria, criminología y victimología, habló sobre la pacificación de las cárceles ecuatorianas.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», comentó sobre estrategias para superar la crisis del sistema penitenciario en Ecuador.

Garzón afirmó que la comisión encargada ha recorrido algunos centros penitenciarios del Ecuador, para conocer la realidad.

Al respecto, Claudia Garzón resaltó que se encontró con un tema penitenciario «muy fuerte». «Este primer acercamiento ha hecho parte de conocer realidades. La mejor manera de conocerlas es escuchando a las personas en los centros penitenciarios», afirmó.

«Conocer realidades, escuchar a las personas, escuchar narraciones, miedos y también sueños. Se le apuesta a la resocialización, por supuesto. Entonces, la mejor manera es cómo acercar al ser humano, la empatía, la bondad y se empieza a reconocer a esas personas. La indiferencia hace parte del mismo olvido y eso genera odio social», expresó la experta.

La realidad en centros penitenciarios

La experta afirma que, si bien es cierto hay una crisis y actos bárbaros en las cárceles, sí es posible una humanización.

«No se puede pensar que las cárceles son bodegas de carne humana. No podemos generalizar que todas las personas privadas de la libertado son malas, porque no todas las personas que están en libertad son buenas», indicó.

Y agrega: «Cuando hablamos de personas privadas de libertad necesitamos también replantear situaciones. Por supuesto que hay situaciones de maldad marcada, de miseria humana. De situaciones donde hay personas que verdaderamente viven en y lo funcional es la maldad», explica. «Pero también pensemos en las personas que no están adheridas a ningún grupo, personas que están ahí por errores. Personas que apuestan a las segundas oportunidades, que están estudiando y capacitándose. Quienes imploran acompañamiento», resaltó.

«Cuando le apostamos a un tema de pacificación, lo más importante es que todas las personas desde el Estado estemos con un propósito lleno de sentido. Y esto es creer que sí es posible la humanización en centros penitenciarios», resaltó Claudia Garzón.

«Lo he vivido, lo he trabajado, hay experiencias exitosas que las he vivido. Por eso apuesto a que sí es posible hacerlo», resalta.