El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador evitó este lunes, 30 de diciembre del 2024, pronunciarse sobre una norma que obliga al presidente del país, Daniel Noboa, a tomar una licencia sin sueldo durante la campaña proselitista que arranca el próximo 5 de enero, y que ha levantado una ardua polémica entre el oficialismo y la oposición.

El Pleno del CNE decidió no acoger el pedido de la vocal del organismo Elena Nájera, quien solicitó que sea el Consejo el que ratifique la normativa ante la discusión política surgida el país y que podría acarrear consecuencias.

Para el consejero Enrique Pita, la solicitud de su colega Nájera no era procedente porque las normativas constitucional y electoral son muy claras y el CNE no podría dar una interpretación de la ley, porque no es su función.

Pita aseguró que el organismo podría pronunciarse, eso sí, si se produjera una infracción electoral por parte del candidato, ante lo cual elevaría la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que es el juzgador en la materia.

Lea también

Nájera, por su parte, insistió en su pedido debido a que en el propio seno del CNE hay posiciones encontradas y dijo que incluso alguna autoridad ha advertido de la posibilidad de que la norma pueda ser interpretada, por lo que, a su criterio, era necesario el pronunciamiento del máximo organismo electoral del país.

De su lado, el consejero José Cabrera, insistió en que la ley es muy clara y que no se requiere de una interpretación del CNE, aunque aseguró que el organismo está obligado a presentar denuncias ante el TCE si se diera alguna infracción en el proceso, «sea quien sea» el candidato imputado.

Polémica a días de la campaña electoral

Esta polémica tiene lugar poco antes del inicio de la campaña electoral que arranca el 5 de enero y en la que el presiente Noboa debe actuar por haberse presentado para intentar repetir en los comicios generales del próximo 9 de febrero.

Para participar en la campaña, Noboa debe pedir licencia, según establece la norma legal, pero ello supone que también debe ceder el poder a su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento político.

Varios analistas afines al Gobierno han advertido de que Noboa no debería estar sometido a la regla de pedir licencia para dedicarse a la campaña para la reelección, en virtud de que el gobernante asumió el poder tras unas elecciones especiales convocadas por su antecesor.

Y es que el conservador Guillermo Lasso, en abril de 2023, invocó la norma constitucional de «muerte cruzada«, con la que pudo disolver el Parlamento que tramitaba entonces su censura, pero debió recortar su periodo (2021-2025) y convocar a elecciones anticipadas.

Noboa, en fórmula electoral con la vicepresidenta Abad, venció en esos comicios y el 23 de noviembre de 2023 asumió la Presidencia para completar el periodo de Lasso.

Pugna Noboa-Abad

El actual mandatario se ha mostrado renuente a que Abad le suceda en el cargo como manda la Constitución, por considerar que ella podría trastocar los planes de su Gobierno.

Noboa, en su pugna con Abad, decidió la semana pasada enviar a la Vicepresidenta como consejera económica a la Embajada de Ecuador en Turquía y le había conminado a asumir esa función hasta el pasado viernes.

No obstante, Abad ha decidido postergar el viaje a Ankara, ha anunciado que tomará vacaciones, que acudirá al Parlamento a una comparecencia en los próximos días y que está lista para asumir la jefatura del Estado cuando Noboa pida licencia para participar en la campaña electoral.

Con ese panorama, Ecuador ha entrado en un periodo de compás de espera hasta el próximo domingo, cuando arranque la campaña electoral y se despeje la incertidumbre sobre el pedido de licencia de Noboa y la sucesión temporal de Abad.

También en Teleamazonas