Cocodrilo interrumpe partida de golf en Australia (FOTO)

En la localidad de Port Dpuchlas, Queensland, Australia, un enorme cocodrilo de dos metros de largo destrozo un pez en medio de un campo de golf.

Los asistentes a una partida de golf vieron al enorme cocodrilo salir del agua con el pez barramundi en sus fauces y como si quisiera ser le centro de atención el reptil esperó a estar fuera del agua para destrozar a su presa con ferocidad.

Según el portal de noticias RT, «El barramundi, una lubina asiática originaria de Australia y la región del Indo-Pacífico, es blanco frecuente de esos depredadores, que por su incapacidad de masticar los alimentos en pequeñas porciones, como otros animales, suelen tragarlos enteros o en grandes trozos».

Incredible moment giant crocodile savages a barramundi to death in front of stunned golfers

