En 2018, la coleccionista Laura Young acudió a una tienda de segunda mano llamada ‘Goodwill’ en la ciudad de Austin, en Texas (EEUU), y encontró un busto de mármol. Lo compró en $35 sin saber que se trataba de una escultura centenaria desaparecida en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con declaraciones de la BBC, Young dijo que fue a la tienda de segunda mano «con la esperanza de encontrar algo cool». Pero tras un exámen detallado, bajo la luz del sol, le pareció que el busto podía ser «muy, muy viejo», recuerda.

In 2018, someone decided they didn't want it — maybe the owner died or gave it away.



They took it to Goodwill.



Which brings us back to Laura Young. Now she's got a looted artifact she can't sell, can't keep and getting it back to its rightful owners is harder than it sounds… pic.twitter.com/JEhFa3vPiQ