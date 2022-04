Colecta mundial recauda 11 000 millones de dólares para Ucrania

Una campaña mundial de recolección de fondos para ayudar a refugiados o desplazados de Ucrania consiguió recaudar 10.100 millones de euros (11.000 millones de dólares), informó este sábado en Varsovia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La campaña ‘Stand Up For Ukraine’ (Levantarse por Ucrania) «recaudó 9.100 millones de euros para las personas, dentro y fuera de Ucrania, que huyeron de la bombas. Mientras que el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) prometió 1.000 millones más», dijo Von der Leyen.

President @ZelenskyyUa, we heard you.



You called on the world to join forces in support of those fleeing the invasion, inside and outside Ukraine.



We respond today with #StandUpForUkraine to mobilise funding and support for Ukraine. https://t.co/ngWpFQzZNm