La ministra de Energía (e), Inés Manzano, confirmó que el Gobierno de Colombia no venderá energía a Ecuador. Lo hizo tras la reunión que mantuvo con su homólogo colombiano, Andrés Camacho.

En una entrevista con Noticias Caracol, Manzano confirmó que los resultados de la reunión no fueron los esperados. “Lamentablemente el ministro dijo que aunque hay toda la disponibilidad y la voluntad política por parte del presidente de Colombia, no pueden vender a los 18 millones de ecuatorianos que necesitamos energía así que estamos viendo la parte privada”, señaló.

Ante ello, el Gobierno de Ecuador apuntará a la segunda estrategia que tiene que ver con la compra de energía a la empresa privada de Colombia. De hecho, la empresa IMASD está interesada en venderle 200 megavatios a Ecuador con un contrato de dos años.

Según el consultor de energía, Gabriel Secaira, esta empresa ya intentó venderle al país energía en el Gobierno de Guillermo Lasso pero no fue posible.

La ministra Manzano mencionó que Ecuador entregó a Colombia el pasado 18 de octubre el borrador de la regulación de Ecuador para poder habilitar la compra a privados de Colombia. Sin embargo, dijo que en ese país no se agilitó el proceso.

También mencionó que con esta regulación, a través de la Comunidad Andina de Naciones, se permite la venta de empresas de energía. Además, recordó que Colombia y Ecuador han sido socio estratégicos en energía y existe la infraestructura y que no hay prohibición para la firma de esos contratos.

“Creemos que con la declaración del presidente de Colombia diciendo al mundo entero que hay que ayudar a los países que tienen este déficit hídrico entre esos está Ecuador pues por eso lo tomamos como una buena voluntad y no hay un tema ideológico de por medio… Realmente me parece que si el ministro que está a cargo dice que aunque sus embalses ya están llenos no nos quiere o no nos puede vender energía, pues entonces nos vamos con el tema del privado”, dijo Manzano.

