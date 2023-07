Comerciantes de La Mariscal preocupados por presencia de promotores

Dueños de los diferentes centros de diversión nocturna, ubicados en la Plaza Foch, sector de La Mariscal, en el norte de Quito, se encuentran preocupados ante la presencia de los denominados promotores, personas que a cambio de una comisión económica buscan llevar gente a estos sitios.

En videos han quedado registrados los enfrentamientos violentos que se registran entre estas personas por la disputa de clientes.

«Es preocupante, porque acosan al usuario. Ellos se llevan el costo de la entrada y cobran al dueño de la discoteca un valor por la gestión de entrar a los clientes», cuenta ‘Daniel’ uno de los comerciantes del sector, que por seguridad pidió ocultar su identidad.

‘Daniel’ cuenta que él se negó a pagar estas comisiones y ahora sufre las consecuencias. «Si usted no paga ellos no solo que no ingresan al personal, sino que hablan mal de la discoteca».

Por esta razón algunos de los locales que se han negado a pagar lucen vacíos. «Esto nos afecta psicológicamente y económicamente», añade ‘Daniel’.

Otra problemática que preocupa a los comerciantes es que entre los supuestos promotores se esconde la delincuencia y el microtráfico. Esto, según testimonio de uno de los comerciantes, genera miedo en los ciudadanos y provoca que dejen de asistir a la Plaza Foch.

Además, los propietarios de los locales aseguran que la mayor parte de promotores son de nacionalidad extranjera y aunque se realizan controles por parte de las autoridades, aseguran que no son efectivos.

«Solamente en este sector existen este tipo de personas, en otros sectores no existen los promotores», dice otro comerciante..

Desde la Intendencia de Pichincha, su titular, Tatiana San Pedro, sostuvo que se realizan mesas de trabajo con instituciones del Municipio para regular el orden en el espacio público. Añadió que los controles cuentan con personal de migración debido a la presencia de varias personas indocumentadas.

Teleamazonas solicitó una entrevista con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y hasta este lunes 31 de julio del 2023 se mantiene a la espera de una respuesta.

