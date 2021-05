Gran movimiento de comercio por el Día de las Madres en Guayaquil

Este fin de semana recordamos un nuevo Día de la Madre. Sin embargo, será diferente por el confinamiento obligado debido a la pandemia. Por ello, el comercio se dinamiza previo al toque de queda.

Así, el sector de la Bahía, en Guayaquil, conocido por ser un lugar estratégico para el comercio vive momentos de importante afluencia de público.

Es que todos los que acuden quieren comprar un regalo para mamá. Entre los preferidos están los electrodomésticos y la ropa.

También están quienes acuden para comprar alimentos, pensando en que el domingo habrá una comida en honor a la reina del hogar.

Otra cara de la moneda por la pandemia

Pero como no todo es alegría, hay quienes han visto como sus ventas no despegan. Tina, por ejemplo, afirma que en estas fechas le iba bien. Pero ahora no hay muchos compradores por el temor al contagio de Covid-19.

«Está duro, está difícil. La gente tiene miedo por la pandemia, entonces no se atreven a venir. Y la situación económica que no está bien», es su testimonio.

No obstante, tiene fe y confianza que en las últimas horas previo al toque de queda el comercio se dinamice. Así, ella también podrá llegar a casa con una sonrisa y festejar junto a los suyos.

Eso sí, recuerde, respete el distanciamiento social, use mascarilla, lávese las manos y aplique toda norma de bioseguridad.

Dos mujeres que se movilizaban en un auto recibieron varios disparos en Guayaquil