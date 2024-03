Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea visita Ecuador

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevičius, inicia este miércoles 20 de marzo una visita a Ecuador a fin de promover la cooperación en temas de sostenibilidad ambiental, protección de bosques y de áreas marinas.

«Es otra señal de compromiso de la Unión Europea (UE) con Ecuador. Es la tercera visita en dos años» de un comisario, dijo a EFE el embajador de la UE en Ecuador, Charles-Michel Geurts.

El embajador recordó así la visita de la Comisaría de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, en 2022, y la de la Comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, el año pasado.

Sinkevičius, que visitará Ecuador hasta el próximo viernes, se reunirá con la canciller, Gabriela Somnerfeld, con representantes de distintas carteras de Estado, y con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Además, hará un recorrido por el Metro, para visibilizar el resultado de esta obra apoyada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), como ejemplo movilidad sostenible. También visitará el archipiélago de Galápagos, a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Doble enfoque

Geurts comentó que la visita del comisario de Medio Ambiente tendrá un doble enfoque: asuntos de deforestación y cuidado de los océanos.

En temas de deforestación, participará en el lanzamiento de una nueva iniciativa del Equipo Europa sobre la deforestación, y en un evento «sobre la preparación de los productores ecuatorianos al reglamento europeo sobre los productos libres de deforestación», explicó el diplomático.

En el tema de los océanos, se centrará en la lucha contra la contaminación por plástico y celebrará «el liderazgo de Ecuador en la negociación de un instrumento vinculante internacional a nivel de las Naciones Unidas sobre la reducción de la contaminación de los océanos con plásticos».

Ecuador preside el Comité Intergubernamental de Negociación (INC) para la elaboración de un Tratado global jurídicamente vinculante sobre contaminación por plásticos.

En el archipiélago de Galápagos, declarado por la Unesco como patrimonio natural de la humanidad, el comisario constatará en la playa de Tortuga Bay la contaminación con «microplásticos que vienen de todo el mundo», pese a ser una zona de alta protección para la conservación.

Energía renovable

Por otra parte, Geurts recordó el interés europeo por la energía renovable en Galápagos donde la población vive sobre un modelo de energía fósil, «que es malo para el medio ambiente, caro y riesgoso» ante posibles accidentes en el transporte de diésel.

Por ello, consideró «muy importante» avanzar en proyectos de energía renovable en Galápagos, una zona de biodiversidad única, que sirvió al científico británico Charles Darwin para desarrollar su teoría sobre la evolución de las especies en el siglo XIX.

El comisario estará en Galápagos con la ministra ecuatoriana de Ambiente, Sade Fritschi, «para darse cuenta directamente de las necesidades y del gran potencial» para desarrollar energía verde en las islas.

Recordó que la UE ha financiado un proyecto manejado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) sobre el modelo de construcción de edificios en Galápagos «con gran eficacia energética y uso de energías renovables», cuyos logros constatará el Comisario.

Tarjeta amarilla

La UE impuso en 2019 la «tarjeta amarilla» a Ecuador por no contar con los elementos de control necesarios contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

«Vamos a ver, con qué noticias va a venir en términos del proceso en curso de levantamiento de la tarjeta amarilla sobre la pesca ilegal del Ecuador», dijo Geurts a EFE al recordar que en diciembre pasado una misión de la Comisión Europea visitó la costa del país.

«Hay una hoja de ruta para solucionar los dos, tres, puntos que fueron identificados, donde son necesarios progresos, y vamos a ver cuál es la situación» durante la visita del Comisario, anotó.

