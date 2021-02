¿Cómo evitar el sobrepeso en las mascotas?

1 0

Tiempo de lectura: 3 Minutos, 32 Segundos

En general pensamos que si nuestras mascotas están gorditas es porque gozan de buena salud y por ende el sobrepeso es algo que pasa desapercibido.

Sin embargo, expertos aseguran que una de cada dos mascotas sufre de sobrepeso.

¿Cómo prevenir la obesidad en nuestras mascotas y cómo esta puede influir en su estado de salud?

Tu peso refleja el peso de tu mascota

Tus hábitos influyen en tu mascota. Esto es algo que a lo mejor no has notado, y quiere decir que, según tus hábitos de vida y alimenticios, tu mascota estará bien de salud o no.

Es por ello que, si llevas un estilo de vida desordenado y sufres de obesidad, es posible que las mascotas que tengas también sufran de lo mismo.

Este problema puede generarle otros problemas de salud, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Si llevas una vida sedentaria, tu perro también tendrá dificultades, como los problemas antes mencionados. A su vez podría desarrollar problemas musculares con el paso del tiempo.

Así, lo recomendable es que empieces haciendo los cambios necesarios para que tanto tú como tu mascota puedan mejorar su estilo de vida.

Controla lo que come

La alimentación es muy importante, pero debemos saber cuánta es la ración de comida que le damos de acuerdo a su tamaño, edad o raza.

A veces pensamos que el alimento para mascotas sirve para cualquier perro o gato de cualquier raza y tamaño.

Pero la verdad es que, dependiendo de sus características particulares, cada uno es diferente y necesita alimentarse de acuerdo a sus propias características.

No es lo mismo alimentar a un animal adulto con alimento para cachorros, ya que no le brindará los nutrientes que necesita.

Otra sugerencia que puedes seguir es mezclar la comida seca con la húmeda. Así le brindarás mayor variedad y también saciedad.

Por otra parte, no lo premies con snacks, galletas o cualquier otro alimento que lo perjudique.

Actividad física

Al igual que los seres humanos, las mascotas necesitan ejercitarse. Jugar con ella, salir a caminar y hacer deportes con ellos son maneras de ayudarlos a que se mantengan activos, a fortalecer sus huesos, sus articulaciones y les ayuda a tonificar sus músculos.

Además, salir con frecuencia con ellos y jugar contribuirá a su propia felicidad y bienestar y, al mismo tiempo, tú también te sentirás mejor.

Cuida su salud

A veces damos por sentado el bienestar de nuestros animales y nos olvidamos de llevarlos a un veterinario.

Es posible que pasemos por alto vacunarlos o llevarlos cuando se enferman, pensando que se curarán solos o que no necesitan de medicación.

Pues bien, este es un error muy grave. Es importante que lleves a tu mascota al veterinario por lo menos una vez al año. También será necesario si presenta dificultades para comer, tiene algún problema físico o se ve decaído.

Al mismo tiempo, el experto te sabrá orientar sobre cómo puedes alimentar a tu mascota, las vitaminas que debe consumir y todo lo referente a su salud.