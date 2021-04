El helicóptero ultraligero ‘Ingenuity’, perteneciente a la NASA y con ubicación en Marte, logró volar con éxito en el cielo del planeta rojo, según información recientemente enviada por el mismo aparato. La maniobra estuvo planificada hace semanas, sin embargo, experimentó retrasos debido a problemas de software.

La hazaña fue grabada desde el rover Perseverance, una misión que aterrizó en Marte el mes pasado y llevó consigo al Ingenuity. En el video se puede ver al helicóptero de 1,8 kilogramos volando tres metros sobre la superficie marciana, y luego volviendo a tierra firme.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs