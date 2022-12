Conaie asegura que el Gobierno no cumple con los acuerdos

«La Conaie ve con preocupación el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos firmados en las mesas de diálogo». Así lo aseguró, este 28 de diciembre de 2022, la vicepresidenta de la organización indígena, Zenaida Yasacama.

La dirigente puso como ejemplo la falta de atención médica, de salud y de otros servicios en la Amazonía. «Por más de 50 años se extrae petróleo y los pueblos indígenas seguimos siendo los más desatendidos en salud, educación, infraestructura vial, servicios. No hay voluntad política del Gobierno (de Guillermo Lasso) para cumplir los acuerdos firmados», recriminó.

La Conaie dio un plazo hasta febrero del próximo año para evaluar las logros del acuerdo con el Ejecutivo. Hasta el momento, hay un descontento de las principales autoridades de los movimiento indígenas que paralizaron al país en junio de 2022.

Gary Espinoza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocin), acusó al presidente, Guillermo Lasso, de no cumplir con el alivio de las deudas bancarias que se comprometió ni con mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígemas.

«Hay que endurecerse sin perder en ningún momento la ternura». NO tengo vehiculo, NO hay caminos buenos para las comunidades, NO hay dinero para crédito en Ban Ecuador, NO cumples con la condonación, No Cumples con tu palabra #PresidenteLasso

NO pararemos nuestra lucha. pic.twitter.com/FaUnlhvKL8