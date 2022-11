Reportan brote de piojos tras asistir al concierto de Miley Cyrus

A través de redes sociales se hizo viral un curioso incidente que se habría producido luego de un concierto de la joven estadounidense Miley Cyrus. Miles de fanáticos se pronunciaron asegurando que tienen piojos.

El Corona Capital 2022, uno de los festivales de música más importantes en México, se celebró el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una edición de tres días. Entre los artistas más destacados que se presentaron estuvieron Artic Monkeys, My Chemical Romance, The 1975, The Kooks y Miley Cyrus, siendo ésta última una de las más esperadas de todo el evento, encargada de dar cierre a los tres días de fiesta en reconocimiento a su trayectoria y peso dentro de la industria.

Hubo incluso fanáticos que adquirieron boletos con la única intención de verla, alcanzando un aforo aproximado de 85 mil espectadores durante su presentación.

El show dejó grandes momentos a quienes disfrutaron de sus melodías en vivo, aunque también se presentaron incidentes, pues en las últimas horas los asistentes han reportado a través de redes sociales un posible brote de piojos.

A través de Twitter un usuario publicó una peculiar advertencia en la que pide a las personas que hayan estado en la primera fila del escenario, junto a las vallas de seguridad, que verifiquen si cuentan con piojos o liendres, pues algunos fanáticos han reportado tener piojos del espectáculo.

