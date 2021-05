Conductor de transporte de valores se vuelve viral por su templanza

El pasado 22 de abril de 2021, un transporte de valores fue atacado por delincuentes motorizados en la localidad de Pretoria, Sudáfrica.

El momento fue registrado en video por la cámara de seguridad instalada sobre el tablero del transporte y la reacción del conductor del vehículo fue lo que más llamó la atención de los usuarios que vieron el video.

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q