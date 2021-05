Conductor israelí atropelló a un joven palestino en Jerusalén

Impactantes imágenes fueron captadas en Jerusalén, Israel, y muestran el momento en el que un conductor israelí atropelló a un joven palestino.

El hecho tuvo lugar luego de que, aparentemente, el auto del conductor israelí fue apedreado por un grupo de manifestantes cerca de la zona conocida como Puerta de los Leones.

Un video captado en el lugar muestra el momento en el que el automóvil era perseguido por un grupo de personas que tenían palos y lanzaban piedras, el conductor intenta regresar y evitar los disturbios, pero al parecer pierde el control y acelera hacia delante y atropella al joven palestino.

El joven palestino sale disparado por el impacto, se levanta apresurado y se aleja con dificultades para caminar, segundos después una multitud enfurecida se acercó al automóvil e intentó agredir al conductor israelí.

Según el portal de noticias RT, » Otras imágenes captadas por testigos muestran a un policía israelí protegiendo con un arma al automovilista. Como resultado del caos, varios palestinos resultaron heridos, mientras que el conductor y sus dos acompañantes sufrieron heridas leves».

El conductor israelí dijo que «un árabe» metió la mano a su automóvil y le roció gas como justificativo para haber perdido el control del vehículo, además agradeció la intervención policial que no permitió que todo empeore.

New Thread; Monday, May 10 " Jerusalem Flag Day Parade" and expected march by Israeli right-wing activists in Jerusalem Old City https://t.co/kwIUtJttBm