Sin puntos en la licencia circulaba conductor de bus urbano en Quito

¡Insólito! Conductor de bus urbano circulaba con una licencia sin puntos en Quito. Uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) interceptaron al vehículo, de acuerdo con un video compartido en redes sociales este miércoles 10 de abril de 2024.

En el sector de La Alameda, centro capitalino, fue detenido un bus de pasajeros por pasarse la luz roja de un semáforo. Además, el agente que lo sanciona menciona que el conductor también habría invadido el carril exclusivo de la Ecovía.

«Usted me dio la citación el día lunes», alega el conductor que no portaba el documento habilitante para conducir. En menos de una semana ya recibió una segunda multa y esta vez el sistema reveló que no tiene puntos.

El conductor sancionado dijo al agente que la licencia «está perdida» y entregó los papeles de la denuncia respectiva.

Por la infracción de no respetar las señales de tránsito, en este caso el semáforo, se aplica la multa de 138 dólares.

Conducir con una licencia sin puntos acarrea una sanción de suspensión automática, según la Ley de Tránsito de Ecuador. El infractor debe hacer un curso de recuperación luego de 60 días de anulado el permiso.

Además, se aplica una sanción económica equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir 230 dólares. Y al nuevo documento se le restan 9 puntos de manera inmediata a su emisión.

El martes pasado la AMT compartió la infracción de otro conductor de bus de pasajeros que fue sancionado por dejar pasajeros en sitios prohibidos. Para ese caso no hay reducción de puntos, pero sí una multa del 15% del SBU, es decir 69 dólares.

