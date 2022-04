Conoce a la supuesta nueva novia de Christian Nodal

A los pocos días de dar a conocer el fin de la relación, Christian Nodal borró los tatuajes que le recordaban su anterior relación. Cubrió la palabra “Beli” que tenía plasmada al lado de la oreja y la convirtió en cuatro símbolos de póker.

También transformó el enorme tatuaje de la mirada de Belinda que tenía plasmado en el pecho en una calavera con penacho. Por su parte, Belinda también se habría hecho cubrir las iniciales “CN” que lucían al interior del pequeño corazón que tiene tatuado en uno de sus tobillos.

Con los tatuajes eliminados, quedaría claro que los cantantes cerraron el capítulo y eliminaron la posibilidad de una reconciliación.

¿Nueva relación?

En redes crecen los rumores sobre Nodal y su supuesta nueva relación pues a su llegada a Villahermosa, Tabasco, el cantante de 23 años estuvo acompañado de una mujer, con quien se le vio muy sonriente, con actitud relajada y muy de cerca, según el portal Infobae.com

Las imágenes bastaron para que los internautas de inmediato develaran la identidad de la joven.

Se trata de Aurora Cárdenas, quien cuenta con casi 100 mil seguidores en Instagram y sería una persona reconocida en el mundo de los bienes raíces y el ramo inmobiliario.

«Aurora cuenta con certificaciones Master en ventas globales y diplomados especializados en bienes raíces y estrategias de venta, así como el reconocimiento de algunas empresas debido a que ha sido una de las mejores vendedoras en años consecutivos», sostiene el portal

La supuesta nueva conquista de Nodal es CEO de la empresa I Did it For You y tiene más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, por ello se especula que el exitoso compositor la conoció cuando quiso adquirir alguna propiedad y de ahí habría surgido el acercamiento.

Al momento, la joven no ha publicado ningún mensaje que confirme o desmienta su relación con el intérprete de Botella tras botella, quien ha preferido tampoco hablar de su vida sentimental.

Fuente: Infobae.com