Conor McGregor debutará como actor junto a la estrella de Hollywood, Jake Gyllenhaal. El ex campeón de la UFC tendrá un papel importante, según portales de entretenimiento, en el remake de ‘Road House’, la película de 1989 protagonizada por el actor del momento, Patrick Swayze.

El filme original cuenta la historia de un vigilante de seguridad con doctorado en Filosofía y experto en artes marciales. Por diversas circunstancias debe trabajar en un club nocturno, con todas las vicisitudes de la noche: drogas, alcohol, delincuencia y prostitución. Dado que su trabajo es poner un poco de orden en el bar se topa con un matón local y a la par se involucra amorosamente con una doctora.

Fight icon Conor McGregor expands his storied career into film to join Jake Gyllenhaal in the reimagining of the beloved classic, Road House. pic.twitter.com/AzlHxq7tmL