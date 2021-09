Conor McGregor intentó golpear a Machine Gun Kelly en los MTV

El peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor protagonizó este domingo un altercado en los MTV Video Music Awards al intentar agredir al rapero Machine Gun Kelly.

Según informó el portal norteamericano TMZ, el enfrentamiento se produjo cuando la estrella de la UFC se acercó a Gun Kellyy a su novia, Megan Fox, para pedirles una foto; sin embargo, el cantante emitió un comentario que desató la ira de McGregor.

Los asistententes captaron el altercado e inmediatamente los videos se hicieron virales. En las imágenes se puede ver al luchador arrojándole su bebida a Machine.

Conor McGregor y Machine Gun Kelly casi llegan a las manos en medio de la alfombra roja de la MTV VMA. Megan Fox y el equipo de seguridad logró separarles pic.twitter.com/P12ndPW0OZ — El HuffPost (@ElHuffPost) September 13, 2021

Además, en los videos se muestra como el personal de seguridad interviente y sostienen a Conor McGregor, a quien se lo puede ver realmente furioso y predispuesto a pelear.

En los video también aparece Megan Foz, quien por varias ocasiones intenta separar a su novio del tumulto. La revista Variety intentó obtener una declaración de la actriz, pero Megan evitó hablar sobre el tema. «No podemos decir nada», señaló. Mientras que Machine Gun Kelly prefirió no realizar declaraciones.

No obstante, el irlandés habló sobre el tema con Entretainment Tonight. «No pasó absolutamente nada», aseguró » The Notorious«. Asimismo, el representante de Conor se pronunció para Page Six donde dijo: «Conor solo pelea contra peleadores».