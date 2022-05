Consejo de la Judicatura investigará a presidentes de Cortes provinciales

El Consejo de la Judicatura anunció que se efectuarán de forma inmediata varias investigaciones por infracciones disciplinarias a los presidentes de las Cortes provinciales tras haberse reunido en las instalaciones de un hotel de la capital para realizar otras actividades durante el horario laboral.

En el caso de llegar a determinar la existencia de presuntas infracciones, de manera inmediata se dará inicio a las acciones legales pertinentes.

Mediante un boletín de prensa, la Judicatura indicó que «como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial» verificará si el viernes 20 de mayo de 2022, los presidentes de las Cortes provinciales, que se encontraban en Quito, «gozaban de licencia debidamente legalizada para cumplir actividades diferentes a las propias de sus cargos».

#BoletínCJ | El #CJ verifica si los presidentes de las cortes provinciales que estaban el viernes 20 de mayo de 2022 en Quito, tenían licencia para cumplir actividades diferentes a la de administrar justicia.





No obstante, la entidad sustentó esta medida en el artículo 128, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ); apartado donde se establece que «está prohibido a las y los jueces participar en actividades que lleven a la interrupción o mengua del servicio público de administrar justicia».

📄 | #COMUNICADO



El viernes, las autoridades de las Cortes emitieron declaraciones en respaldo a Iván Saquicela, tras la suspensión de 90 días.

SUSPENSIÓN DE SAQUICELA

Iván Saquicela fue suspendido por «una presunta infracción gravísima», así lo informó la Judicatura a través de su cuenta de Twitter el pasado viernes.

Según esta entidad, habría incurrido en «una supuesta manifiesta negligencia señalada en COFJ, tras una denuncia relacionada con el supuesto retardo en la tramitación de un caso de extradición».

Tras conocerse la suspensión, Saquicela se pronunció en su cuenta de Twitter. «Atento Ecuador, ahora que me suspenden de mis funciones, muy atentos de lo que podría pasar con habeas corpus del exvicepresidente Jorge Glas», escribió.

«Que paradojas! Me acaban de notificar la suspensión de funciones, para que con ello no prospere el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa, quieren impunidad, cuando hay verdad y derecho no hay temor», añadió Saquicela

Asimismo, en una entrevista a Teleamazonas, Iván Saquicela , dijo: “Me parece otra extraña coincidencia. En estos días deben darse resoluciones de casos relevantes para el país. Se atemoriza a los jueces”.