Continúan los trabajos de cara a prueba clave de la misión Artemis I

Los ingenieros de la NASA continúan este viernes los trabajos con miras a una importante prueba que tendrá lugar la próxima semana, previa al despegue de la misión no tripulada Artemis y cuyo lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida) tiene como fecha tentativa el próximo 27 de septiembre.

La agencia espacial estadounidense informó hoy que mantendrá una teleconferencia el lunes para informar sobre la «prueba de demostración criogénica» que se efectuará la mañana del próximo miércoles, la cual permitirá comprobar si se ha reparado la fuga de hidrógeno en el cohete SLS que se observó en el segundo intento de lanzamiento de la Artemis I hecho a principios de septiembre.

Durante las pruebas de la próxima semana, los controladores del lanzamiento cargarán oxígeno líquido superfrío e hidrógeno líquido en la etapa central y la etapa intermedia del SLS, el cohete más potente construido hasta la fecha y con el que la NASA planea impulsar misiones tripuladas a la Luna y eventualmente a Marte.

Teams will test adding super-cooled fuel to the #Artemis I rocket on Sept. 21 to confirm repairs to an interface for this flight test around the Moon.@NASAArtemis leaders will preview the test in a teleconference on Sept. 19 at 11:30am ET (15:30 UTC): https://t.co/5e8Oe0vO0v pic.twitter.com/tXsywzl2B9