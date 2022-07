¿Amber Heard es nombrada en las nuevas canciones de Johnny Depp? Esta es la pregunta que varios medios de entretenimiento se hacen luego de que se propaguen los rumores de que, en la nueva producción musical de Jeff Beck, el actor incluyó varias indirectas a su expareja tras el ‘multimediático’ juicio por difamación.

El álbum de Depp se titulada ‘18’ y se lanzará el viernes. En este marco, The Sunday Times publicó algunas de las letras que serán parte del proyecto. En dos de ellas Depp es acreditado como escritor y en ambas existirían referencias al juicio por difamación de siete semanas de Depp y su ex esposa.

Una canción, titulada ‘Sad Motherfuckin’ Parade’, parece aludir a Heard sin nombrarla. Según el crítico del Sunday Times, Jonathan Dean, Depp canta: «Estás sentada allí como un perro con una picazón de siete años. Y creo que has dicho suficiente por una maldita noche.»

‘Una comezón de siete años’ se podría referir al fenómeno de una pareja que quiere dejar una relación después de siete años, informa Insider. No obstante, Depp y Heard se divorciaron después de 15 meses.

En otra línea, Depp canta, «Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano.» El sentimiento parece alinearse con una sugerencia de los abogados de Depp de que la batalla legal no se trataba de dinero y que Depp podría finalmente renunciar a los daños.

La otra canción de Depp, ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’, que interpretó en mayo mientras estaba de gira en el Reino Unido con su Jeff Beck. La letra dice: «Borrada por el mismo mundo que la convirtió en estrella». En otro verso se añade: «Girada por la belleza, atrapada por su telaraña”. Y en el coro: «Ya no creo en los humanos”.

Sin ánimo de enfrentar una batalla legal por difamación, se presume que Depp no confirmará si los versos escritos son para Amber Heard.

Del album, Jeff Beck, de 78 años, ha dicho que se tituló ’18’ porque él y Depp, de 59 años, sintieron esa edad de nuevo cuando comenzaron a tocar juntos. Por su parte, Depp agregó: «Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien que ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano».

Con información traducida de | Insider/