Un grupo de ingenieros en Quito realiza conversiones de vehículos a combustión a motores 100 % eléctricos. Su trabajo no compromete en nada al diseño del automóvil y genera una opción de ahorro y al mismo tiempo evita la contaminación ambiental

Si usted posee un vehículo seguramente tiene que preocuparse de ponerle agua al radiador, proporcionarle de gasolina , revisar que tenga aceite y asegurarse que el escape no bote tanto humo.

Ingenieros de Quito decidieron convertir un auto de combustión a uno eléctrico y lo lograron , esto se da sin hacerle ninguna modificación a la originalidad del vehículo.

Los autos eléctricos tienen ventajas importantes, no contaminan el aire , no hacen ruido , y ahorras dinero

Los impulsores de esta conversión tecnológica manifiestan que el vehículo se enchufa en un tomacorriente normal y puede usar energía de 110 o 220 volteos

Hasta ahora en ese taller han convertido 15 autos y están encolados más, son 17 vehículos que ya no contaminan, no hacen ruido y no gastan plata en gasolina

Conversiones de vehículos a combustión a motores 100 % eléctricos, los detalles de esta noticia en el siguiente video: