Copa Ecuador 2024 | Partidos, horarios, ¿dónde ver?

La Copa Ecuador DirecTV 2024, torneo que reúne a los clubes ecuatorianos de Serie A, Serie B y de Segunda Categoría, continúa este sábado 27 de julio del 2024 con los partidos de 16avos de final.

Entre los partidos más atractivos de esta jornada están: Independiente Juniors vs. Barcelona S.C.; La Paz vs. Universidad Católica, y Bonita Banana vs. Liga de Quito.

Los ganadores de esta ronda avanzarán a octavos de final, donde esperan Aucas, que ganó 5-1 a La Castellana; D. Cuenca, que venció 3-1 a Manta; El Nacional y Mushuc Runa, ambos ganaron en penales a Baños y Leones del Norte, respectivamente.

Los encuentros de la Copa Ecuador son transmitidos por DirecTV. No obstante, esta jornada Teleamazonas transmitirá dos partidos en señal abierta. Estos son: Independiente Juniors vs. Barcelona S.C. y La Paz vs. Universidad Católica.

Horario de los partidos:

Sábado 27 de julio del 2024

16:30 | Santa Elena Sumpa vs. Imbabura S.C.

19:00 | Cuniburo F.C. vs. Macará

Domingo 28 de julio del 2024

16:00 | La Paz vs. Universidad Católica

19:00 | Independiente Juniors vs. Barcelona S.C.

Lunes 29 de julio del 2024

19:00 | Vicentino Dragón S.C. vs. Libertad F.C.

Martes 30 de julio del 2024

19:00 | Bonita Banana vs. Liga de Quito

Miércoles 31 de julio del 2024

19:00 | Olmedo vs. Independiente del Valle

Según el formato de competición, la Copa Ecuador se juega a un solo partido eliminatorio. En caso de empate tras los noventa minutos reglamentarios, la definición se realizará mediante los tiros penales.

