Copa Ecuador: en Universidad Católica no encuentran las razones de la eliminación. El equipo estaba a un penal de alcanzar la clasificación a la final del torneo, pero Emiliano Clavijo falló el penal decisivo. Antes, en el segundo tiempo, Ismael Díaz falló debajo del arco el que pudo haber sido un 3-1 ante Independiente del Valle.

Universidad Católica perdió por penales 6-5 ante Independiente del Valle y quedó fuera de la final de la Copa Ecuador. Clasificarse habría significado dos hitos claves: pelear por la corona de la Copa y además la posibilidad de llegar directamente a la Copa Libertadores.

Al final del juego, el técnico Jorge Célico no encontraba justificaciones al porqué su equipo no pudo alcanzar los objetivos. «El equipo hizo las cosas bien, no tengo nada que reprochar. Al final no pudimos lograr la clasificación, pero fuimos mejores en los 180 minutos».

Célico junto al capitán Facundo Martínez describieron que el ambiente en el camerino tras la derrota fue desolador. El más afectado era Emiliano Clavijo, quien tuvo en sus pies la posibilidad de alcanzar la gloria con la Universidad Católica. «Emi es un gran muchacho y está muy afectado», reconoció Martínez.

Independiente del Valle es el primer finalista de la Copa Ecuador. Kenny Arroyo marcó el penal definitivo ante U. Católica. Toda la emoción en el relato de @Alfonso_Laso pic.twitter.com/MBdp1dnEC3 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 30, 2024

También apareció por la rueda de prensa el DT de Independiente del Valle, Javier Gandolfi. Según el argentino, la serie tuvo dominio alternado entre Independiente y Universidad Católica. «No creo que ellos (Católica) nos hayan dominado. Creo que hubo momentos a favor nuestro y otros en los que ellos impusieron sus condiciones».

