Corea del Sur inauguró una estatua de tamaño natural de Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen, ubicada en la isla turística de Jeju. Una intensa campaña del empresario Baek Soon-yeob, un hombre de negocios de 57 años de Jeju, hizo posible la realización del monumento.

Según el portal RFI, Soon-yeob solía escuchar en copias piratas la música de Freddie Mercury, el cantante murió en 1991 por complicaciones del sida. La música de la banda Queen estaba prohibida en la Corea del Sur de los años 1970, donde el régimen del dictador militar Park Chung-hee también prohibía a los hombres dejarse crecer el pelo.

A new statue of Freddie Mercury has been unveiled in the island of Jeju, in South Korea😮

It's 1.77 meters (5.9 ft approx) 💛💛💛What a great way to honor our dearest man 🤗 pic.twitter.com/exAktHRffC