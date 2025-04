Actualizado 7:45

Redacción Teleamazonas.com

Imagina montar un caballo que no necesita comida, no se cansa y te lleva por cualquier terreno sin dañar la naturaleza. Esto es lo que Kawasaki, la famosa marca japonesa, está preparando con Corleo, un robot cuadrúpedo que debutó como concepto en la Expo Osaka-Kansai 2025. Este “caballo mecánico” no solo suena a algo salido de una película futurista, sino que podría ser un vistazo al transporte del mañana: ecológico, divertido y accesible.

Un diseño que une tecnología y naturaleza

Corleo no es un robot cualquiera. Funciona con un motor eléctrico alimentado por un generador de hidrógeno de 150 cc, lo que significa que no emite gases contaminantes.

Sus cuatro patas independientes, equipadas con “pezuñas” de goma especial, le permiten adaptarse a superficies como pasto, grava o rocas sin problemas. Además, tiene un sistema de suspensión que suaviza los golpes, ya sea que camine o corra, haciendo que el paseo sea cómodo y seguro.

Según Kawasaki, este diseño sigue su lema “Fun to Ride” (divertido de montar), combinando innovación con la emoción de explorar. “Es como cabalgar de verdad, pero con un toque del futuro”, aseguran desde la compañía.

Una experiencia intuitiva y cómoda

Olvídate de aceleradores o frenos complicados. Corleo se controla de forma natural, el manillar y los estribos detectan cómo te mueves y el robot responde al instante. Si te inclinas hacia adelante, avanza; si te estabilizas, se detiene. Los estribos ajustables y su estructura ergonómica hacen que no tengas que forzar tu postura, incluso en pendientes o terrenos difíciles.

Y eso no es todo, incluye una pantalla que muestra datos útiles como el nivel de hidrógeno, la ruta o el equilibrio del robot. Por si fuera poco, de noche proyecta luz para iluminar el camino, ideal para aventureros que quieran explorar sin perderse.

Hidrógeno: El combustible del futuro

El uso de hidrógeno como fuente de energía es uno de los grandes atractivos de Corleo. No solo lo hace una opción sostenible, sino que abre la puerta a usos más allá de la diversión.

Expertos de Kawasaki destacan que podría adaptarse para ayudar a personas con movilidad reducida, convirtiéndose en un aliado para quienes necesitan apoyo en terrenos complicados.

“Es un paso hacia un transporte limpio y práctico”, señala TechRadar, uno de los medios especializados que ya sigue de cerca este proyecto. La idea es que, además de ser divertido, sea útil y responsable con el medio ambiente.

¿El próximo gran salto en movilidad?

Por ahora, Corleo es solo un prototipo, pero su presentación en la Expo Osaka-Kansai 2025 está generando entusiasmo. Revistas como Wired lo describen como “un adelanto de cómo podríamos movernos en el futuro, sin emisiones y con estilo”. Sin embargo, aún falta ver si este concepto logrará salir de los laboratorios y llegar a las calles o los bosques.



Kawasaki apuesta por un transporte que mezcle tecnología avanzada, sostenibilidad y la emoción de una buena aventura. Aunque todavía no hay fecha para que Corleo esté a la venta, este caballo robótico ya está dando de qué hablar como un símbolo de lo que viene.

