Corte falla contra la orden de Biden para hacer la vacunación obligatoria

Una corte de EE.UU. falló este sábado contra la orden del presidente estadounidense, Joe Biden, para hacer obligatoria la vacunación contra la covid-19 en aquellas empresas con más de cien empleados.

El fallo fue emitido por la corte de apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans; y se produce en respuesta a una petición que hicieron el viernes por la noche varias empresas y un grupo de estados conservadores liderados por Texas.

En el fallo, de tres páginas, la corte afirma que existen «serios» problemas constitucionales con la norma de Biden y, por ello, determina que es necesario bloquearla de manera temporal mientras se hace un examen más exhaustivo.

De los tres jueces que tomaron la decisión, dos fueron nombrados por el antecesor de Biden, el republicano Donald Trump (2017-2021).

En Twitter, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, escribió en mayúsculas: «GANAMOS» al enterarse de la resolución sobre la vacunación obligatoria.

«Esta lucha no ha terminado y nunca dejaremos de resistir las extralimitaciones inconstitucionales de esta Administración», subrayó Paxton.

Yesterday, I sued the Biden Admin over its unlawful OSHA vax mandate.



WE WON. Just this morning, citing “grave statutory and constitutional issues,” the 5th Circuit stayed the mandate. The fight is not over and I will never stop resisting this Admin’s unconstitutional overreach! https://t.co/Vbez0HL9t5