Así serán los apagones en Quito este viernes 27 de octubre de 2023

El Gobierno informó que se realizarán cortes de energía eléctrica a escala nacional en períodos de tres y cuatro horas desde este viernes 27 de octubre del 2023. En el Distrito Metropolitano la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) aplicará los racionamientos en tres horarios.

08:00 – 12:00

Olímpico

Ana Luisa, Campo Alegre, El Batán, Gabriel Marina, Jardines Del Batán, Las Bromelias, Monteserrín, Protec. Bellavista, Protec.Jipijapa, 6 De Diciembre, Batán Alto, Batán Bajo, El Batán, Estadio Atahualpa, Jardines Del Batán.

Chilibulo

La Colmena, Dos Puentes, La Libertad, La Victoria, Nueva Aurora, Panecillo, San Diego, Santa. Lucía, Biloxi, Ciudadela Gatazo, Cooperativa Iess Del Fut, Chillogallo, Santa Bárbara, Hermano Miguel, Jesús del Gran Poder, Josefina Enríquez, La Magdalena, La Unión, Los Libertadores, Mena 2.

Miraflores

El Armero, La Gasca, Miraflores, Pambachupa, Belisari, San Juan, Ciudadela Universitaria, González Suárez, La Chilena, La Independencia, Larrea.

Cristianía

Carcelén, Cristianía, Marisol, Monge Donoso, Presidencia Republica, Collaloma 9 De Junio, Cooperativa Monserrat, Dammer, Hospital Solca, Julio Matovelle, San Isidro del Inca, Santa. Lucía, Unión y Progreso, Área Verde, Balcón Del Norte, Carmen Bajo, Comité del Pueblo, Carretas, Camino Eucalipto, Mastodontes, Pusuquí, Agua Clara, Bonanza, Collaloma, 9 de Junio, La Kennedy, La Luz, La Victoria, Las Acacias, Lucia Albán.

San Antonio

Alambí Alto, Alcantarilla Alta, Caspigas, Caspigasi, Corpus Cristi, Hacienda La Campinia, Hacienda Tilingo, Huaspungo, Recaudaciones, La Marca, La Resurrección, Las Palmas, Las Tenerías, Los Puentes, Los Reyes, María Magdalena, Navidad, Nono, Ciudad Mitad Mundo, El Calvario, Equinoccial, Los Shyris, Rumicucho, San Cayetano, San Francisco, Santa Señora Pilar, Santo Domingo, Agato, Alance, Alchipichi, Alonguincho, Asilla, Atahualpa, Bella María, Carcelén Alto, Carcelén Bajo, Catequilla, Chavezpamba, Chimbo, Club Aeronáutico FAE, Conrogal.

Conocoto

Ollacoto, Cornejo Alto, Hospitalaria, La Armenia 1, La Chorrera, La Toglla, Loma de Puengasí, Los Arupos, Lumbisí, Poder Judicial, Rumiloma, S. Dgo. Conocoto, San Juan, Armenia, Salvador Celi, 1ro Mayo, Monjas, Alma Lojana, Bellavista, Casa H Miravalle, Collacoto, Edén del Valle S., Esta. Radar Sur, Eucaliptos Valle, Forestal Alta, José María Velasco Ibarra, Monja A Donoso, Monjas Medio, Monserrat Bajo, Obrero Indep 1. 2, Paraíso Pinos 1era etapa, Protec. Monjas, Santa Teresita Alta, 6 de Junio 1, Acosta Soberon, Amaguaña Protec, Andaluz, Ángel Flores, Armenia 2, Arupos 2, Bellavista, Cacharpaqui, Casa H Miravalle, Ciudad Q Bosque, Don Eloy, Empresa Electrica, Esc Politécnica Nacional, Esperanza Conocoto, Hospital Militar, Jardines de Conocoto, Hospitalaria, Soria Loma, 6 De Junio, Academia Militar Valle, Acosta Soberon, Andaluz, Armenia 2, El Conquistador, Empresa Eléctrica, Hospitalari 2etp, Juan Pablo, Nuevos Horizontes, Puerta Del Valle, San Antonio, San José Del Valle.

Nueva Cumbayá

Cebollar, Colegio Alemán, Colegio de Médicos, Empresa Eléctrica, Jacaranda, Jardín Del Este, La Católica, La Comarca, La Florencia, Lumbisí, Miravalle Camanz, Protec Ichimbía, S. Francis Pinsha, S. Francisco Tanda, S. Jose, S. Juan, S. Juan Alto, S. Patricio, Sta. Lucia (Urb.), Congreso Nacional, Guayraloma, Miravalle, Miravalle (Amanz), Protec. Bellavista, S. Ped Inchapicho, S. Vicente Tanda, Tacuri, Valle De Nayón.

12:00 – 16:00

Barrionuevo

Atahualpa E, Barrionuevo, Calzado 1 Mayo, La Magdalena, Los Arrayanes, Recreo, Santa Anita 2, Villa Flora, Atahualpa W, Cuartel M Sucre, San José, Chilibulo, Cuartel Mariscal Sucre, Los Libertadores, Ciudadela Gatazo, Clemente Ballén, El Calzado, Frente Popular, Germán Ávila, La Isla, La Raya A, Luis A. Valencia, Mayorista, Quito Sur, San Agustín, Santa Rita, Solanda, Santa. Bárbara Baja, Teniente Hugo Ortiz.

La Floresta

La Floresta, Mariscal Sucre, Gonzáles Suárez, La Paz, Protec Ichimbía, Guápulo, Hda Guápulo, La Vicentina, Santa Lucía 2.

Rio Coca

6 de Diciembre, El Inca, Ana Luisa, Campo Alegre, El Batán, El Inca, Gabriel Marina, Las Bromelias, Monteserrín, Protec. Jipijapa, Aeropuerto, Dammer 1, La Luz, La Victoria, Las Acacias, S. José Inca, Zaldumbide, El Inca, Gabriel Marina, Los Laureles, Dammer 2, Batan Bajo.

Cotocollao

23 Junio Barrio, El Condado, Justicia Social, Loma Hermosa, Mena del Hierro, Protec. Condado, Rancho S. Antonio, S. Enrique Velasco, S. Jose de Jarrín, Sta. Isabel, 23 Junio Barrio, Abdón Calderón, Barrio Herlín, Ciudad del Sol, Col Militar Pary, Cuidad Mitad Mundo (sector no definido por la EEQ), El Oasis, Equinoccial, Granilandia Lato, John F. Kennedy, La Campinia, La Erlinda, La Florida, La Unión, Las Tenerías, Las Tolas, Los Shyris, Pusiqui 1, Atucucho, Bellavista, Bellavista Alta, Colinas Del Norte, El Bosque, El Porvenir, Jaime Roldós, Pablo Arturo Suárez, Pisulí, Protec. Cochapamba, Protec. Condado, Rancho Alto J.P, Ruperto Alarcón, S. José Obrero, Sta. Anita Alta, Sta. Rosa Singuna, Aeropuerto (sector no definido por la EEQ), Baker, Bellavista Alta, Cofavi, Dammer (sector no definido por la EEQ), El Rosario, Los Tulipanes, Nazareth, Quito Norte, Rumiñahui, Thomas, Agua Clara, C.T Contraloría, Carcelén Fv Ponce, Cotocollao, Delicia 1 Plaza Gy, El Rocío, La Ofelia, Marisol, Monge Donoso, Ponciano Alto, Ponciano Bajo, Prados Del Oeste, San Eduardo, Thomas, Esperanza Bar, Los Cipreses, Caminos Libertad, Justicia Social, Quito Ten G.Club.

San Rafael

4 De Octubre, Angamarca A., Billivaro, Casachupa, Curiquingue, Huangal, La Cocha, Las Palmeras, Rumiloma, S. Antonio, S. Carlos, S. Gabriel, S. Juan Bautista, S. Juan Loma, La Armenia 1, S. Gabriel, Chinchin Loma, La Concepción, S. Carlos, Ushimana, Academia Militar Valle, Armenia 2, Dean Bajo, La Salle, Nuevos Horizontes, S. Francisco.

Pomasqui

Collas, José Terán, La Tola, Luz y Vida, Nuevo Amanecer, S. Fco.de Oyacoto, S. José Alto, S. José De Morán, Sierra Hermosa, Sangolquí, Abdón Calderón, Carcelén Bajo, Col. Francés, Complejo Contralr, Country Club LDU, El Calvario, El Comín, El Oasis, Equinoccial, Esperanza Bar, La Herlinda, La Pampa, La Unión, Las Tolas, Los Cipreses, Pusiquí 1, Pusuquí 2, Quito Ten G.Club, 24 De Junio, Ana María, Bellavista, Colinas Del Valle, Collas, Ecuador, El Comín, Esperanza Progreso, Jesús del Gran Poder, Julio Zabala, Marquesa De Sola, Carapungo, El Clavel, Paredes, S. Luis Calderón, Sierra Hermosa.

El Quinche

Cachuco, Chaquibamba, La Victoria, S. Jose Del Molino, S. Rafael, S. Vicente de Gua, Sevilla, Sto. Dgo. de Los D., Sto. Dgo. de Sevil, Villacís, Argelia, Central, Chaupi Estancia, Chinangachi, Cuscungo, El Tejar, El Tejar Largo, Empleados Dac, Guadalupe, Hacienda Molino, Chamizal, Iguiniaro Bajo, La Cruz, La Delicia, La Esperanza, La Joya, La Tola, La Tola Baja, El Vergel, El Vergel Bajo, Otón de Vélez, Oyambarillo Taba, S. Agustin NV Aérea, S. Carlos Bajo, S. Miguel Quinche, S. Rafael, S. Vicente, Selva Alegre, Urapamba, Bellavista, Bello Horizt 1etp, Bello Horizt 2etp, Cebauco, Cia. Higuerita.Pi, Coop. Policiana, El Paraíso, Huertos Familiar, La Merced, La Sofía, Los Molinos, Nueva Esperanza, Patria Libre, Pichincha, Pueblo Viejo, Puruantag.

16:00 – 18:00

San Roque

Colmena Alta, El Placer, González Suárez, La Cantera, La Libertad Alto, La Libertad Bajo, La Victoria, Panecillo, Protec. La Libertad, Protec. San Juan, San Roque, San Diego, San Sebastián, La Merced, El Tejar, La Chilena, La Independencia, Miraflores Alto, Pavón Grijalva, San Salvador, Toctiuco.

Diez Vieja

Diez Vieja Itchimbía, La Alameda, La Vicentina, Santa Lucía 2, Julio Moreno D., La Floresta, Mariscal Sucre.

El Bosque

Ana María, Ana María Bajo, Cochapamba Norte, Cochapamba Sur, El Pinar Alto, Omnibus Urbano, Protec. Cochapamba, S. Fernando, S. Lorenzo, S. Vicente Florida, Unión Nacional, Aviación Civil, Chaupicruz, Jipijapa, La Concepción, Las Acacias, Life, Maldonado, Prof Municipales, Zaldumbide, Quito Tenis G.C, Tennis Club, El Pinar Bajo, Franklin Tello.

Eplicachima

El Carmen, El Comercio, La Isla, Luis A. Valencia, Mayorista, Quito Sur, Santa Rita, Solanda, Solanda S. 3, Solanda S.1, Solanda S.4, Turubamba Alto, Turubamba Bajo, Álvaro Pérez Independiente, Asistencia Social, Aymesa, El Comercio, El Mirador, Hierba Buena 2, Lucha de los Pobres, Panamericana Sur, Protec. Argelia, Protec. Quitumbe, Pueblo Unido, S. Cristobal, S. Martin, S. Martin Porras, Salvador Allende, Sta. Rosa, Allpallacta, Causayllacta, Guajaló, Huayrallacta, Intillacta, Muyullacta, Pacarillacta, Quillallacta, Ruccullacta, San Bartolo, Fundeporte, Tambollacta, Tamiallacta, Turubamba Bajo, Unión Popular, Aída León, Alegría N 1, Argelia Alta, Argelia Intermedia, Bugarín, El Mirador, Eplicachima, Ferroviaria Alta, Ferroviaria Baja, Ferroviaria Media, Forestal Alta, Hierba Buena 2, Lotiz Miravalle, Lotiz Quingaiza, Miravalle 2 Cam, Protec. Argelia, Protec. Ferroviaria, Protec. Quitumbe, Recreo Clemencia.

Nuevo Aeropuerto

Barrio Central C., Bonanza, Collas, El Cajón, José Terán, La Capilla, Paredes, Puruantag, S. Fco. de Oyacoto, S. Juan, S. Miguel Calderón, S. Miguel Comuna Baja, Sta. Anita, Sta. Anita, Álvarez, Campoduro, Central Tababela, Chaupi Molino, Chinangachi, Guambi, La Isla Oyambaro, Lazareto, Oyambarillo, Oyambarillo Taba, Oyambaro, Puembo Cabecera, S. Antonio, S. José – La Isla, S. José De Puembo, S. Luis, S. Rafael, Sta. Rita, Sta. Rosa Puembo.

Santa Rosa

Uyumbicho, Tambillo, Cutuglahua, Amaguaña Protec, Eternit, Protec Turubamba, S. Juan Turubamba, Victoria Central, Cedoc, El Roció Guamaní, Esperanza Guamal 1, Héroes Paquisha, José Peralta, Matilde Álvarez, Plan Victoria, Protec. Guamaní, S. Tospamba, Argentina, Beaterio Andinat, Carlos Ef Méndez, Caupicho |, Caupicho Lll, El Conde I, La Bretaña, La Perla, Matilde Álvarez, Nueva Aurora Ll, Pueblo Solo Pueblo, S. Blas |, S. Jose de Guamaní, Aymesa, Bellavista Sur, Campo Alegre, Ciudad Futura, El Conde |, Músculos Rieles, Santa Rosa Panamericana Sur, S. Martín, S. Martin Porras, Salvador Allende, La Vaquería, Peluche Bajo, Pucara Bajo, Recinto Pasachoa, Cedoc, Ejercit Nacional 2etp, La Ecuatoriana, Los Pedestales, Amaguaña, Cuendina, Cuendina Chico, Cuendina Grande, Chaupiteña, Chillo Jijón, Santa Rosa Miranda, Sta. Isabel, Cotogchoa; Cabecera Cantonal, Jatumpamba, Santa Marta, Estación De Bombero Salgado, Entrada A Cuendina, La Salle 1; Dean Bajo; Don Eloy; Fajardo, Rumiloma, Conocoto, San Pedro de Taboada.

También en Teleamazonas: