Cotopaxi honra la memoria de Raúl Ilaquiche con tres días de luto provincial

La Gobernación de Cotopaxi declaró tres días de luto en la provincia para honrar a Raúl Ilaquiche, abogado y líder indígena que falleció el pasado viernes 13 de diciembre en un siniestro de tránsito.

Ilaquiche, esposo de la prefecta Lourdes Tibán, perdió la vida cuando regresaba del Encuentro Nacional de Autoridades y Gobiernos Comunitarios, celebrado en Quito.

En la resolución, las autoridades reconocieron a Ilaquiche como un referente para la comunidad y resaltaron su aporte como ciudadano comprometido con el desarrollo de Cotopaxi. Desde el 15 de diciembre, las instituciones públicas y privadas izarán las banderas a media asta como símbolo de respeto y pesar.

Lourdes Tibán, en un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó su gratitud por las muestras de solidaridad. “Gracias a todos por honrar el nombre de un hombre público como lo fue mi esposo Raúl”, señaló la prefecta, quien también reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a las comunidades.

Gracias a todos a todos por honrar el nombre de un hombre público como lo fue mi esposo Raúl, me siento honrada de las palabras de aliento que me han dado el país entero. MiVida va seguir junto al pueblo para que la carga de la vida no se me haga muy pesada a partir de hoy😭❤️ pic.twitter.com/erKFKivtfo