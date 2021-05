Critican a Gal Gadot por su posición ante la crisis entre Israel y Palestina

En medio de los ‘enfrentamientos’ bélicos entre Israel y Palestina, Gal Gadot, acriz de Hollywood, recibió miles de críticas tras una publicación en redes.

Gal Gadtos hizo una publicación a a propósito del conflicto entre Israel y Palestina, pero recibió miles de críticas por parte de algunos usuarios y la acusaron, entre otras cosas de ser un texto favoritista que no tiene en cuenta la realidad fáctica.

«Mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupo por mi familia, mis amigos. Me preocupo por mi gente (…) Israel merece ser una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo (…) Rezo por que lleguen días mejores», escribió Gadot.

Uno de los que la criticaron fue el periodista Ben Norton, quien apunta que Gadot apoya a un régimen que practica la limpieza étnica contra el pueblo palestino.

Israeli soldier turned Hollywood's Wonder Woman multimillionaire Gal Gadot sends meaningless thoughts and prayers as the Israeli apartheid regime she supports ethnically cleanses Palestinians and bombs Gazans in an open-air prison camp (She also blocked response to this tweet) https://t.co/AbirG7z3jX

Por otro lado, la actriz y modelo india, Sana Saeed reslató el hecho de que Gadot «ni siquiera puede decir ‘palestinos’ y se refiere a ellos solo como ‘vecinos'»

De igual forma, hubo tuiteros que apoyaron la publicación de Gal Gadot, como el escritor Gregory Price, quien apuntó que » «Internet está enojado con Gal Gadot porque es una veterana de las FDI, en las que todos los israelíes deben servir durante al menos dos años, y tuvo la audacia de compartir un mensaje conmovedor por la paz en el conflicto».

The internet is angry at Gal Gadot because she's an IDF veteran, which all Israelis are required to serve in for at least two years, and had the audacity to share a heartwarming message for peace in the conflict.



A lot of disgusting people in her replies. https://t.co/UZuIn3QNx5