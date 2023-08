La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) pidió a Contraloría que examine el contrato que mantiene con la empresa Telconet para la colocación de cámaras de videovigilancia. Un equipo de esta institución estuvo este 18 de agosto del 2023 en las oficinas de esta entidad municipal.

El 6 de julio del 2023 la CSCG pidió a la Contraloría que analice todas las fases de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría y sus contratos modificatorios, desde el 14 de mayo de 2019 porque se han detectado presuntas novedades.

En este periodo se incluye la contratación del servicio automatizado de monitoreo y alerta, captura, transmisión, almacenamiento y análisis de video con analítica automática de datos que mantiene la corporación con Telconet desde julio del 2022.

Revisión de contrato

Además, la corporación conformó una comisión encargada de «la revisión de las cláusulas del contrato y evaluación de los bienes y servicios, de acuerdo a la documentación que reposa en los archivos existentes de la institución».

Entre los documentos se encuentra el informe que el administrador del contrato presentó en abril. Allí se señala que «las alertas resultan no ser efectivas o fieles a lo estipulado en el contrato», situación que «refleja que no se está cumpliendo con el objeto del contrato, sino que más bien se ha llegado a construir un gran repositorio de videos».

Por este servicio, cuyo contrato asciende a 29.5 millones de dólares, no se ha ejecutado ningún pago, según la CSCG. Situación que es ratifica por Telconet. A través de un comunicado, la firma dice que «ha cumplido en exceso con el contrato con el despliegue de las 15 000 cámaras».

No obstante, la inconformidad de la entidad municipal no radica en el número de cámaras instaladas sino que la analítica de datos, el reconocimiento facial y detección de placas vehiculares está por debajo de las expectativas. Ante ello, Telconet aseguró que «se está desarrollando el protocolo de pruebas de analítica y de entrega, protocolos que, por cambio de administración Municipal, no se habían alcanzado a terminar».

La próxima semana se llevará a cabo una reunión entre el proveedor y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. El objetivo es definir el cumplimiento de plazos según el contrato para analizar desde la colocación de multas hasta la terminación del mismo.

