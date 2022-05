¿Cuál es la extraña enfermedad que padece Karol G?

Karol G está en uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, hubo una etapa en la que se sentía desconcertada por una condición médica que influía en su peso.

La cantante colombiana contó en 2018 que sufre una condición de salud muy particular que no la dejaba bajar de peso, a pesar de que ella realizaba rutinas de ejercicios y dieta. No sabía que la respuesta se encontraba en su sistema endocrino.

“Tenía la insulina completamente elevada y tenía la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, dijo en una entrevista.

Karol G, además, explicó que las críticas en las redes sociales le hicieron daño, pero decidió bloquear a los que comentaban sobre su cuerpo. También dejó claro que nadie tiene derecho a decir algo sobre la apariencia de los demás.