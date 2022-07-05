¿Cuáles son las vías que presentan inconvenientes en el país?

Desde el pasado sábado 2 de julio de 2022, se ha registrado el desbordamiento de varios ríos de la sierra centro.
Aparentemente, se habría derivado de las intensas lluvias suscitadas en el sector. Mismas que provocaron además deslaves, aluviones e inundaciones.
Por ello, varias vías del país han registrado graves inconvenientes, dejando incluso a ciertos poblados incomunicados.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) las lluvias continuarán en la Sierra y Amazonía.
Ante esto, el ECU 911 informó a la ciudadanía sobre los percances registrados en las diferentes carreteras del país.
|Provincia
|Vía
|Estado
|Observaciones
|AZUAY
|CUENCA – GUALACEO – LIMON – MACAS
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO KM19 SECTOR LOMA DE LA VIRGEN – PLAN DE MILAGRO – PARCIALMENTE HABILITADA, SOLO PASAN VEHICULOS 4X4
Vias alternas
· CUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACAS
|AZUAY
|CUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACAS
|CERRADA
|SEC AMALUZA KM 75 CERRADA POR DESLIZAMIENTO
Vias alternas
· LUMAGPAMBA – GUALACEO – SIGSIG
|COTOPAXI
|LATACUNGA – LA MANA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIAL HABILITADA, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. CIERRE DE VÍA PROGRAMADO DE 18H00 A 06H00, FUENTE MTOP
Vias alternas
· VIA AMBATO – GUARANDA
|CHIMBORAZO
|RIOBAMBA-BALBANERA-BUCAY-EL TRIUNFO-SHUD-CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE TABLON CANTON COLTA
|EL ORO
|MALVAS – ARCAPAMBA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|UN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR BOTONEROS POR HUNDIMIENTO DE LA VIA.
|ESMERALDAS
|EL CABEZON – LOS PUENTES (E15)
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO, VIA AFECTADA POR EPOCA LLUVIOSA
Vias alternas
· TACHINA – Y DE SAN MATEO
|ESMERALDAS
|QUININDE-CUBE-EL MIRADOR-SECTOR EL VERGEL
|PARCIALMENTE HABILITADA
|VIA CON HUNDIMIENTO TRABAJOS EN LA VIA// VIA CERRADA POR MANIFESTANTES
|IMBABURA
|OTAVALO – SELVA ALEGRE
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL KM26,5 A LA ALTURA DE SAN JUAN DE INGUINCHO
|LOJA
|VIA LOJA – CELICA / SECTOR MULLUNUMA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|SE COORDINA CON MAQUINARIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA VIA
|LOJA
|CARIAMANGA – SOZORANGA -< MACARA / SECTOR UTUANA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO / SECTORES UTUANA – COLAISACA – ASANUMA / EN TRABAJOS
|LOJA
|VÍA CHAGUARPAMBA – VÍA A LA COSTA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO / SECTOR SANTA RUFINA -RIO PINDO / MAQUINARIA EN EL LUGAR
|LOJA
|LOJA VIA A CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTORES SAYO – MANZANO / HABILITADA UN SOLO CARRIL
|LOJA
|YANGANA – QUINARA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO / MAQUINARIA EN EL LUGAR / PASO ALTERNO POR LA VIA ANTIGUA HACIA VILCABAMBA – TRAMO MASANAMACA -COMUNIDADES-LA ELVIRA – YANGANA
|MANABI
|JIPIJAPA – LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)
|PARCIALMENTE HABILITADA
|AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL POR HUNDIMIENTO DE VIA
|MORONA SANTIAGO
|MACAS – RIOBAMBA
|CERRADA
|DESLIZAMIENTO EN EL KM 76+200
Vias alternas
· MACAS – PUYO
|MORONA SANTIAGO
|LIMON – SAN JUAN BOSCO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|Sin novedad
|MORONA SANTIAGO
|PLAN DE MILAGRO – SAN JUAN BOSCO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR PAXI
|MORONA SANTIAGO
|TIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|HABILITADA, DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME.
|MORONA SANTIAGO
|BELLA UNION – LIMON
|CERRADA
|PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTOS EN LOS SECTORES YUNGANZA Y EL ROSARIO MATERIAL ACUMULADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TALUD Y MATERIAL SUELTO SOBRE LA VÍA.
|MORONA SANTIAGO
|Y DE PATUCA – TIWINTZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68.
|MORONA SANTIAGO
|SAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO KM 7 / HABILITACION APROXIMADA INDETERMINADA
|MORONA SANTIAGO
|GUALAQUIZA – CHIGUINDA – SIGSIG – CUENCA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO ACTIVO EN GRANADILLAS
Vias alternas
· GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594
|MORONA SANTIAGO
|LIMON – GUALACEO
|CERRADA
|DESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN VARIOS SECTORES / CIRCULAR CON PRECAUCION/HABILITACION APROXIMADA INDETERMINADA
|MORONA SANTIAGO
|MACAS – PUYO
|CERRADA
|CIRCULACIÓN VEHICULAR SIN RESTRICCIÓN, LO CUAL DEPENDERÁ DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y DEL NIVEL DEL RÍO UPANO.
Vias alternas
· MACAS-SUCUA-SEIPA-SEVILLA DON BOSCO-PUYO
|NAPO
|Y DE BAEZA – PAPALLACTA
|HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR
|HABILITADA DE 06H00 AM A 18H00 PM POR SEGURIDAD
|NAPO
|EL CHACO – LAGO AGRIO
|CERRADA
|POR SOCAVAMIENTO DEL RIO COCA VIA ALTERNA Y DE BAEZA, Y DE NARUPA, LORETO- COCA – LAGOAGRIO.
|SUCUMBIOS
|VIA LAGO AGRIO – JIVINO – SHUSHUFINDI
|PARCIALMENTE HABILITADA
|EN LA VIA AL COCA KM15 HAY UN PEQUEÑO SOCAVON EN LA CALZADA.
|SUCUMBIOS
|VIA LAGO AGRIO – GENERAL FARFAN – CEBAF-PUENTE INTERNACIONAL
|PARCIALMENTE HABILITADA
|EN LA Y DEL AEROPUERTO Y COLOMBIA EXISTEN MONTÍCULOS DE TIERRA EN LA CALZADA, AL MOMENTO COORDINANDO MAQUINARIA DEL GADMLA PARA LA LIMPIEZA
|SUCUMBIOS
|VIA INTEROCEANICA – LA BONITA – EL PLAYON
|CERRADA
|CERRADA EN EL SECTOR DE LA FAMA, MAQUINARIA DE LA JUNTA PARROQUIAL TRABAJANDO EN ESTE MOMENTO, CONDICIONES CLIMATICAS DE LLUVIA
|TUNGURAHUA
|VIA AMBATO – GUARANDA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|PARCIAL HABILITADA: POR DESLIZAMIENTO EN EL KM 18 SECTOR PILAHUIN, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
|TUNGURAHUA
|BAÑOS- PUYO
|PARCIALMENTE HABILITADA
|POSIBLES DESLIZAMIENTOS, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN
|TUNGURAHUA
|PELILEO – COTALO -CHIMBORAZO / – LIMITE PROVINCIAL
|PARCIALMENTE HABILITADA
|CIERRE: SECTOR MIRADOR DE COTALO – DERRUMBE 50%, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
|TUNGURAHUA
|PELILEO – BAÑOS – PELILEO
|HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR
|SECTOR LA PAMPA, POSIBLES DESLIZAMIENTOS, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN
|ZAMORA CHINCHIPE
|ZUMBI – DORADO – GUAYZIMI
|PARCIALMENTE HABILITADA
|VIA EN CONSTRUCCION
|ZAMORA CHINCHIPE
|VÍA ZAMORA – LOJA
|PARCIALMENTE HABILITADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA / SECTO EL RETORNO – EL TAMBO – ZURITA / MTOP REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA U HABILITACION DE LA VIA
Vias alternas
· VIA ANTIGUA ZAMORA – LOJA
|ZAMORA CHINCHIPE
|VIA VALLADOLID – PALANDA – ZUMBA
|CERRADA
|DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTORES VALLADOLID – AGUA DULCE