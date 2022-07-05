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¿Cuáles son las vías que presentan inconvenientes en el país?

05/07/2022
Melisa Zurita

Desde el pasado sábado 2 de julio de 2022, se ha registrado el desbordamiento de varios ríos de la sierra centro.

Aparentemente, se habría derivado de las intensas lluvias suscitadas en el sector. Mismas que provocaron además deslaves, aluviones e inundaciones.

Por ello, varias vías del país han registrado graves inconvenientes, dejando incluso a ciertos poblados incomunicados.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) las lluvias continuarán en la Sierra y Amazonía.

Ante esto, el ECU 911 informó a la ciudadanía sobre los percances registrados en las diferentes carreteras del país.

ProvinciaVíaEstadoObservaciones
AZUAYCUENCA – GUALACEO – LIMON – MACASPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO KM19 SECTOR LOMA DE LA VIRGEN – PLAN DE MILAGRO – PARCIALMENTE HABILITADA, SOLO PASAN VEHICULOS 4X4
Vias alternas

·  CUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACAS
AZUAYCUENCA – GUARUMALES – MENDEZ – MACASCERRADASEC AMALUZA KM 75 CERRADA POR DESLIZAMIENTO
Vias alternas

·  LUMAGPAMBA – GUALACEO – SIGSIG
COTOPAXILATACUNGA – LA MANAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIAL HABILITADA, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN. CIERRE DE VÍA PROGRAMADO DE 18H00 A 06H00, FUENTE MTOP
Vias alternas

·  VIA AMBATO – GUARANDA
CHIMBORAZORIOBAMBA-BALBANERA-BUCAY-EL TRIUNFO-SHUD-CUENCAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE TABLON CANTON COLTA
EL OROMALVAS – ARCAPAMBAPARCIALMENTE HABILITADAUN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR BOTONEROS POR HUNDIMIENTO DE LA VIA.
ESMERALDASEL CABEZON – LOS PUENTES (E15)PARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO, VIA AFECTADA POR EPOCA LLUVIOSA
Vias alternas

·  TACHINA – Y DE SAN MATEO
ESMERALDASQUININDE-CUBE-EL MIRADOR-SECTOR EL VERGELPARCIALMENTE HABILITADAVIA CON HUNDIMIENTO TRABAJOS EN LA VIA// VIA CERRADA POR MANIFESTANTES
IMBABURAOTAVALO – SELVA ALEGREPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL KM26,5 A LA ALTURA DE SAN JUAN DE INGUINCHO
LOJAVIA LOJA – CELICA / SECTOR MULLUNUMAPARCIALMENTE HABILITADASE COORDINA CON MAQUINARIA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA VIA
LOJACARIAMANGA – SOZORANGA -< MACARA / SECTOR UTUANAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO / SECTORES UTUANA – COLAISACA – ASANUMA / EN TRABAJOS
LOJAVÍA CHAGUARPAMBA – VÍA A LA COSTAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO / SECTOR SANTA RUFINA -RIO PINDO / MAQUINARIA EN EL LUGAR
LOJALOJA VIA A CUENCAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTORES SAYO – MANZANO / HABILITADA UN SOLO CARRIL
LOJAYANGANA – QUINARAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO / MAQUINARIA EN EL LUGAR / PASO ALTERNO POR LA VIA ANTIGUA HACIA VILCABAMBA – TRAMO MASANAMACA -COMUNIDADES-LA ELVIRA – YANGANA
MANABIJIPIJAPA – LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)PARCIALMENTE HABILITADAAFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL POR HUNDIMIENTO DE VIA
MORONA SANTIAGOMACAS – RIOBAMBACERRADADESLIZAMIENTO EN EL KM 76+200
Vias alternas

·  MACAS – PUYO
MORONA SANTIAGOLIMON – SAN JUAN BOSCOPARCIALMENTE HABILITADASin novedad
MORONA SANTIAGOPLAN DE MILAGRO – SAN JUAN BOSCOPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR PAXI
MORONA SANTIAGOTIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONAPARCIALMENTE HABILITADAHABILITADA, DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME.
MORONA SANTIAGOBELLA UNION – LIMONCERRADAPARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTOS EN LOS SECTORES YUNGANZA Y EL ROSARIO MATERIAL ACUMULADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TALUD Y MATERIAL SUELTO SOBRE LA VÍA.
MORONA SANTIAGOY DE PATUCA – TIWINTZAPARCIALMENTE HABILITADAPÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68.
MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCO – GUALAQUIZAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO KM 7 / HABILITACION APROXIMADA INDETERMINADA
MORONA SANTIAGOGUALAQUIZA – CHIGUINDA – SIGSIG – CUENCAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO ACTIVO EN GRANADILLAS
Vias alternas

·  GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594
MORONA SANTIAGOLIMON – GUALACEOCERRADADESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN VARIOS SECTORES / CIRCULAR CON PRECAUCION/HABILITACION APROXIMADA INDETERMINADA
MORONA SANTIAGOMACAS – PUYOCERRADACIRCULACIÓN VEHICULAR SIN RESTRICCIÓN, LO CUAL DEPENDERÁ DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y DEL NIVEL DEL RÍO UPANO.
Vias alternas

·  MACAS-SUCUA-SEIPA-SEVILLA DON BOSCO-PUYO
NAPOY DE BAEZA – PAPALLACTAHABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULARHABILITADA DE 06H00 AM A 18H00 PM POR SEGURIDAD
NAPOEL CHACO – LAGO AGRIOCERRADAPOR SOCAVAMIENTO DEL RIO COCA VIA ALTERNA Y DE BAEZA, Y DE NARUPA, LORETO- COCA – LAGOAGRIO.
SUCUMBIOSVIA LAGO AGRIO – JIVINO – SHUSHUFINDIPARCIALMENTE HABILITADAEN LA VIA AL COCA KM15 HAY UN PEQUEÑO SOCAVON EN LA CALZADA.
SUCUMBIOSVIA LAGO AGRIO – GENERAL FARFAN – CEBAF-PUENTE INTERNACIONALPARCIALMENTE HABILITADAEN LA Y DEL AEROPUERTO Y COLOMBIA EXISTEN MONTÍCULOS DE TIERRA EN LA CALZADA, AL MOMENTO COORDINANDO MAQUINARIA DEL GADMLA PARA LA LIMPIEZA
SUCUMBIOSVIA INTEROCEANICA – LA BONITA – EL PLAYONCERRADACERRADA EN EL SECTOR DE LA FAMA, MAQUINARIA DE LA JUNTA PARROQUIAL TRABAJANDO EN ESTE MOMENTO, CONDICIONES CLIMATICAS DE LLUVIA
TUNGURAHUAVIA AMBATO – GUARANDAPARCIALMENTE HABILITADAPARCIAL HABILITADA: POR DESLIZAMIENTO EN EL KM 18 SECTOR PILAHUIN, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
TUNGURAHUABAÑOS- PUYOPARCIALMENTE HABILITADAPOSIBLES DESLIZAMIENTOS, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN
TUNGURAHUAPELILEO – COTALO -CHIMBORAZO / – LIMITE PROVINCIALPARCIALMENTE HABILITADACIERRE: SECTOR MIRADOR DE COTALO – DERRUMBE 50%, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
TUNGURAHUAPELILEO – BAÑOS – PELILEOHABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULARSECTOR LA PAMPA, POSIBLES DESLIZAMIENTOS, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN
ZAMORA CHINCHIPEZUMBI – DORADO – GUAYZIMIPARCIALMENTE HABILITADAVIA EN CONSTRUCCION
ZAMORA CHINCHIPEVÍA ZAMORA – LOJAPARCIALMENTE HABILITADADESLIZAMIENTO DE TIERRA / SECTO EL RETORNO – EL TAMBO – ZURITA / MTOP REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA U HABILITACION DE LA VIA
Vias alternas

·  VIA ANTIGUA ZAMORA – LOJA
ZAMORA CHINCHIPEVIA VALLADOLID – PALANDA – ZUMBACERRADADESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTORES VALLADOLID – AGUA DULCE