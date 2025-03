Alcalde de Cuenca ordena sancionar a funcionarios por jugar carnaval en oficinas

Actualizado 12:55

Redacción Teleamazonas.com |

Espuma, agua y licor fueron captados en video durante un festejo de carnaval de funcionarios municipales dentro de las oficinas. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ordenó sanciones por estos hechos, difundidos en redes sociales el viernes 28 de febrero de 2025.

«No bastan las disculpas públicas de quienes cometieron esta falta», dijo Zamora en su cuenta de X, luego de que la Dirección General de Avalúos y Catastros emitiera un comunicado.

Zamora añadió que «he dispuesto a talento humano proceda con las sanciones que establece el reglamento». Incluso escribió que «a quienes no entiendan que lo público es el más alto honor (…) hay que retirarlos de la institución».

Por su parte, la Dirección municipal involucrada dijo que se inició un expediente de los funcionarios que incurrieron en una falta a la normativa. A ellos se les aplicará una sanción, aunque no se detalló cuál.

