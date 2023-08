Exautoridades electorales cuestionan la falta de control del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los fondos que los candidatos usan para la campaña electoral. Afirman que el organismo cuenta con herramientas legales para fiscalizar.

Elena Najera, vocal del CNE, calificó esta situación como una vergüenza y dijo que el personal que trabaja para el organismo tiene la posibilidad de realizar el control en provincias pero no lo realiza. Por ello, cuestionó las funciones del personal.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó al CNE que el Código de la Democracia proporciona herramientas suficientes para que puedan ejercer el control sobre el dinero que usan las organizaciones políticas para financiar su campaña.

Esta situación se encuentra señalada en el artículo 211 del Código de la Democracia: «El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales». Además, en el artículo 225 se especifica sobre los pagos o egresos superiores a 100 dólares

Por esta razón, para Oleas «hay una falta de decisión política y no de leyes». Según el experto se está permitiendo que se use y abuse de los dineros, cuyo origen no se ha detectado. Y para que esto se cumpla en la campaña electoral está a cargo la unidad de fiscalización del CNE.

