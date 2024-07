La exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, envió este jueves, 11 de julio del 2024, un mensaje a los más de 1 600 jóvenes que cursan estudios en el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB) y se quedaron sin becas tras la terminación unilateral del convenio entre el Municipio y el ITB.

El pasado 9 de julio el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunciaba la terminación unilateral del convenio educativo entre el Municipio y el Instituto que entregó becas para 1 615 jóvenes de grupos priotitarios.

A través de su cuenta de Instagram, Viteri compartió un video donde sostuvo que la decisión del municipio “fue un balde de agua fría” para los 1 615 estudiantes becados por el programa firmado durante su administración.

Lea también

En el video Viteri asegura que habló con el rector del ITB, Roberto Tolazano, y él le garantizó que los jóvenes concluirán sus programas de estudios.

Este convenio educativo se suscribió el 25 de marzo del 2022, en la administración de Viteri a través de la Dirección de Acción Social de la municipalidad de Guayaquil (DASE), y se estipuló la entrega de 1 600 becas, pero dos meses después, el 4 de mayo del 2022 se firmó un adendum para extender el programa a 200 jóvenes más.

Así los beneficiarios del convenio educativo han sido 1 800 estudiantes, sostuvo Tolozano en una réplica a las declaraciones de Aquiles Álvarez.

Según la administración actual de la Alcaldía de Guayaquil, el ITB habría incumplido con la presentación del informe y no habría sustentado el otorgamiento de las becas. Además, no habría presentado los soportes del aporte municipal de un millón de dólares. Esto llevó a la terminación unilateral del convenio.

Promesa de graduarse

Sin embargo, Viteri señaló que Tolozano prometió que “con municipio o sin él, con esta administración o sin ella”, él va a hacer que los jóvenes logren graduarse en el ITB.

El Instituto compartió además en sus redes sociales parte de la reunión que mantuvo el rector de la institución con los jóvenes becarios donde les garantizan que al estar sus programas avanzados en más del 80% ellos podrán graduarse sin la necesidad de “pagar un centavo más”.

Finalmente, Viteri pidió a los estudiantes que “no se rindan jamás” y no se dejen arrebatar sus sueños. Los llamó a “no confiar en autoridad alguna, ni de políticos. Aléjense de todo lo que huela a manipulación”.

También en Teleamazonas